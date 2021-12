L'AS Saint-Etienne a confirmé et officialisé ce mardi le départ de Claude Puel. L'ASSE, qui a promu la semaine dernière l'ancien joueur Julien Sablé comme entraîneur intérimaire, pourrait jeter son dévolu sur Pascal Dupraz, technicien reconnu pour son opération sauvetage réussie à Toulouse en 2016, d'après le quotidien sportif L'Equipe. La signature de l'ancien entraîneur d'Evian-Thonon-Gaillard, Toulouse et Caen, est espérée avant le match des 32es de Coupe de France dimanche chez les amateurs de Lyon-La Duchère (N2), selon la presse.

"L'AS Saint-Étienne et Monsieur Claude Puel ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à la mission de Manager général et d'entraîneur de l'équipe première occupée par ce dernier depuis le 4 octobre 2019. L'ASSE remercie Monsieur Claude Puel pour le travail accompli durant plus de deux ans à la tête du secteur sportif du club dans un contexte sanitaire et économique particulièrement délicat, et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière", indique l'ASSE dans son communiqué.

Puel (60 ans) a été écarté de ses fonctions après la déroute à domicile contre Rennes (5-0), qui a laissé le club stéphanois à la dernière place du Championnat. L'ASSE a aussi procédé, le 6 décembre, à la nomination de son ex-capitaine Loïc Perrin au poste de coordinateur sportif.

