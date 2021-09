Le parquet de Béthune a annoncé la nouvelle mercredi. "Plusieurs enquêtes" ont été ouvertes après les incidents survenus lors du derby entre Lens et Lille, dont une pour "provocation à la haine et exhibition de signes racistes ou xénophobes" et une autre pour "exhibition sexuelle". Samedi, à la mi-temps du match, des dizaines de supporters lensois avaient envahi le terrain pour aller en découdre avec le parcage des Lillois, qui avaient arraché des sièges pour les lancer sur des supporters artésiens. Les échauffourées, limitées par l'intervention des CRS, ont fait six blessés légers et deux spectateurs ont été interpellés.

L'un d'eux, un supporter lillois âgé de 26 ans a comparu lundi pour "violences sur personne dépositaire de l'autorité publique" avec "arme par destination", à savoir "un siège arraché". L'audience a été renvoyée au 18 octobre, et l'homme est ressorti libre sous contrôle judiciaire.

Après le match, une photographie avait circulé dans la presse et sur les réseaux sociaux, montrant un homme au bras tendu dans un geste pouvant évoquer un salut nazi. Une autre enquête est ouverte "pour des faits qualifiés d'exhibition sexuelle. Les investigations sont actuellement en cours en vue de son identification", poursuit le parquet. Plusieurs médias, dont La Voix du Nord, ont diffusé la photographie d'un supporter torse nu, au bas du corps flouté, indiquant qu'il avait, selon des témoignages, exhibé son sexe face à l'une des tribunes occupées par des supporters lensois, dont de nombreuses familles.

Outre les enquêtes judiciaires, la commission de discipline de la Ligue a quant à elle sanctionné le RC Lens d'un huis clos à titre conservatoire pendant au moins deux matches, en attendant une enquête sur les incidents.

Le RCL recevra donc Strasbourg ce mercredi puis Reims le 1er octobre dans un stade vide. La commission a également décidé la fermeture du parcage de supporters lillois quand le Losc joue à l'extérieur, à commencer par le déplacement prévu à Strasbourg samedi.

