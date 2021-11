Lille, Lyon, Marseille et Monaco peuvent se frotter les mains. Les quatre autres locomotives de Ligue 1, derrière le Snowpiercer parisien, vont disputer une journée de championnat en pleine semaine, c'est-à-dire au moment où elles ont pris l'habitude, globalement, de briller sur la scène européenne. Jamais le bilan français en Coupes d'Europe n'avait été aussi bon ces dernières années. Mais jusqu'ici, l'axe LLMM n'a pas été capable de capitaliser sur ses succès à son retour aux affaires courantes.

Seul le dauphin rennais, moins habitué aux joutes européennes que ses quatre rivaux, a réussi à performer sur les deux tableaux. Après quinze journées disputées, Lille, champion de France en titre et proche d'une qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, n'est que 13e de Ligue 1.

Ad

Et de sept pour Messi : sera-t-il battu un jour (et par qui) ?

Ligue 1 Porté par Paqueta, l'OL se remet à l'endroit 28/11/2021 À 18:00

Lyon et Monaco, tous deux convaincants en Ligue Europa et assurés de terminer en tête de leurs groupes avant la dernière journée, ne parviennent pas à raccrocher le Top 5. Marseille s'en sort un tout petit peu mieux. Mais surtout à tout petits pas. Et a d'ores et déjà fait une croix sur une qualification pour les 8es de C3.

Six victoires en vingt matches

Au total, ces quatre équipes n'ont remporté que six des vingt rencontres de championnat qu'elles ont disputées après leurs matches européens (pour neuf nuls et cinq défaites). C'est l'une des raisons pour lesquelles elles luttent, aujourd'hui, avec des clubs aux calendriers plus légers comme Nice, Lens, Angers voire Strasbourg. Les causes, elles, sont diverses. Mais la débauche d'énergie est le point de départ.

Quatre jours après avoir montré les muscles face à la très vive équipe de Salzbourg, le LOSC a manqué de jus et de lucidité, défensivement comme offensivement, pour battre Nantes (1-1) samedi. "On avait dit avant le début de la compétition qu'on jouerait la Ligue des champions à 300%. Et c'est ce qu'on montre, avait justement confié Jocelyn Gourvennec sur RMC Sport, en milieu de semaine dernière. Ce n'est pas sans conséquence parce qu'on lâche des points en championnat aussi."

Benzema, Kanté et Mbappé dans le Top 10 : Les Bleus sont-ils à leur place ?

D'autant que le rythme impose aux entraîneurs de faire tourner les effectifs pour limiter le risque de disputer la deuxième partie de saison sur les rotules. "Vous devez trouver le bon équilibre en donnant du temps de jeu aux joueurs mais aussi le repos dont ils ont besoin, car sinon le risque de blessure augmente", a noté Niko Kovac, vendredi dernier. Cette gestion affecte directement les automatismes d'une équipe.

Calendrier difficile et impact psychologique

Marseille en a payé le prix fort. 17 joueurs de l'effectif olympien ont disputé plus de 450 minutes de jeu cette saison. A titre de comparaison, ils ne sont que 12 Lensois à avoir franchi ce cap. Et la qualité du jeu phocéen s'est dégradée au fil de la campagne européenne. L'OM paie donc sa phase de groupes de C3 physiquement… et psychologiquement. L'élimination précoce a affecté la confiance du groupe. "Il y a eu des matches qu'on aurait dû gagner et cela a généré de la peur et de l'indécision, a avoué Jorge Sampaoli il y a quelques jours. Il faut vaincre cette peur et retrouver cette équipe qui nous a tant plu."

"C’est le Ballon d’Or du storytelling" : comment Messi a finalement supplanté Lewandowski

Les Marseillais n'ont pas été aidés non plus par leur calendrier : après leurs trois premiers matches européens, ils ont reçu Rennes, défié Lille à Pierre-Mauroy puis affronté le PSG au Vélodrome. Même constat pour Lyon, qui n'a jamais joué au Groupama Stadium à son retour de C3… mais s'est déplacé sur les pelouses du PSG, de Saint-Etienne, Nice, Rennes et Strasbourg. "C'est assez bizarre qu'après chaque match de coupe d'Europe on joue à l'extérieur ensuite mais c'est comme ça", s'était d'ailleurs plaint Peter Bosz. Même s'il a refusé d'en faire une excuse.

Ces dernières semaines, l'entraîneur néerlandais a régulièrement évoqué le relâchement coupable qui a suivi les succès des Gones en Ligue Europa. Et l'ASM de Kovac n'y a pas échappé non plus : "Après les grands matches ou les bons résultats, c'est un problème de penser que le prochain match en Ligue 1 sera plus facile. C'est le plus grand danger et, en tant que coach, je dois pointer cela du doigt", avait averti le coach monégasque. Ça n'avait pas suffi pour battre le Racing (1-1). Heureusement, comme son homologue lyonnais, il n'aura plus trop à se soucier de l'Europe durant les trois prochains mois.

Ligue 1 Exigence et concurrence : pourquoi Cherki n'est pas encore sorti de la salle d'attente 27/11/2021 À 23:18