"C'est très agréable d'être sur le terrain avec les meilleurs. J'ai eu la chance de le faire pendant longtemps à Barcelone, et maintenant j'ai la chance de le faire à Paris. Je suis donc heureux et j'ai hâte de continuer à le faire", a d'abord déclaré La Pulga avant de revenir sur sa relation avec ses nouveaux coéquipiers. "Di Maria, Ney, je les connais soit de l'équipe nationale, soit de notre temps à Barcelone. Nous avons déjà joué ensemble. Kylian, je ne le connaissais ni sur le terrain, ni en dehors. Petit à petit, on apprend à se connaître beaucoup mieux, surtout sur le terrain, on continue d'apprendre à se trouver l'un et l'autre", a-t-il ajouté.

En aucun cas, rater un penalty n'abîmera sa confiance, c'est impossible

Leo est le meilleur joueur du monde, a déclaré l'entraîneur parisien en conférence de presse. Il est le football. Si tu veux expliquer à quelqu'un ce qu'est le football, tu lui réponds : 'c'est Leo Messi'. En aucun cas, rater un penalty n'abîmera sa confiance, c'est impossible." Les prochaines rencontres de championnat et surtout le match retour à Madrid le mardi 9 mars seront des premiers éléments de réponse. Vendredi dernier, à la veille du déplacement à Nantes, Mauricio Pochettino a publiquement pris la défense de son compatriote . ", a déclaré l'entraîneur parisien en conférence de presse.." Les prochaines rencontres de championnat et surtout le match retour à Madrid le mardi 9 mars seront des premiers éléments de réponse.

