Pendant que Kylian Mbappé et Achraf Hakimi étaient à Madrid ce lundi, Lionel Messi et Leandro Paredes se sont donnés rendez-vous en Arabie Saoudite. Le septuple Ballon d'Or, qui a publié des photos de son passage dans le Golfe sur son compte Instagram, est devenu ambassadeur du tourisme saoudien. Un partenariat qui a sûrement dû surprendre le PSG et son propriétaire qatari, dont le pays a entretenu des relations diplomatiques très compliquées avec son voisin entre 2017 et 2021.