L'AC Milan et le LOSC sont deux bonnes connaissances sur le plan sportif. Outre la double confrontation lors de la phase de groupes de Ligue Europa de la saison 2020-21 (ndlr : 3-0 pour Lille à Milan puis 1-1), les deux formations ont bouclé le transfert de Mike Maignan l'été dernier, et pourraient prochainement négocier afin que Sven Botman et Renato Sanches portent le maillot des Rossoneri dès la prochaine saison. Mais d'après L'Equipe , les deux clubs sont actuellement dans le viseur de l'UEFA.