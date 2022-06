Et si le stade Pierre-Mauroy changeait de nom ? L'enseigne nordiste Decathlon et la Métropole européenne de Lille (Mel) sont en négociations en vue d'un accord de "naming" qui doit être entériné le 24 juin. "Les négociations sont très, très bien engagées, a affirmé à l'AFP le président de la Mel, Damien Castelain, réagissant à une information de France Bleu faisant part du bouclage de l'accord. Ce qui est discuté est un accord de cinq ans renouvelable pour un montant de six millions d'euros."

Le stade de 50.000 places, inaugurée à Villeneuve-d'Ascq en 2012, doit être rebaptisé "Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy", gardant "en sous-titre" le nom du premier Premier ministre de François Mitterrand. Le maintien de cette référence "était dans le cahier des charges", après un "large accord politique" en ce sens en 2019, au lancement de la recherche de partenaire, a-t-il expliqué.

Les discussions sont "toujours en cours avec la Mel, qui annoncera sa décision" le 24 juin, à l'issue de son conseil, a pour sa part indiqué l'enseigne d'articles de sports et de loisirs, déjà positionnée comme nouveau fournisseur de ballons de la Ligue de football professionnel (LFP) entre 2022 et 2027 avec sa marque Kipsta. La Mel était en recherche d'un partenaire pour le stade depuis le désengagement en 2019 du sponsor principal depuis 2013, le Crédit Mutuel, qui versait 1,4 million d'euros par an à la Mel.

Les montants sont cette fois inférieurs car avant l'intérêt manifesté par Decathlon, "on ne trouvait personne, une difficulté rencontrée par nombre de stades", a relevé Damien Castelain. Pour 2020, la Mel a dépensé 11,5 millions d'euros en charge nette pour le stade, a-t-elle précisé. De nombreux stades français ont déjà cédé aux sirènes du naming pour engranger des revenus supplémentaires, comme le Groupama Stadium à Lyon (5,5 millions d'euros annuels selon la presse, un montant non confirmé), l'Orange-Vélodrome (2,45 millions d'euros par an), ou encore l'Allianz Riviera à Nice ou le Matmut Atlantique à Bordeaux. (Avec AFP)

