Pas de vainqueur dans le duel entre prétendants européens. Lyon est allé faire match nul à Lens, samedi, dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1 (1-1). Dans des conditions climatiques difficiles, Tino Kadewere (44e) a répondu à l'ouverture du score rapide de Jonathan Clauss (13e).

Grâce à ce point empoché au terme d'une rencontre disputée, l'OL s'est emparé provisoirement de la 5e place du classement devant Rennes et Monaco. Lens suit en 8e position avec seulement une longueur de retard. Si Lyon a semblé être le gagnant moral de ce duel, il a manqué l'opportunité de faire un vrai rapproché avec l'OGC Nice, 3e avec 42 points. Au final, personne n'a vraiment tiré son épingle du jeu comptablement.

L'OL puni après un bonne entame

Privés de Moussa Dembélé, suspendu, et avec Kadewere aligné en pointe, les Lyonnais ont pris le match par le bon bout. Ils ont mis le pied sur le ballon dans le camp de Lensois d'abord passifs. Les Nordistes avaient cependant adopté cette stratégie pour mieux contrer leurs adversaires et cela a vite payé quand Gaël Kakuta, depuis le rond central, a lancé Arnaud Kalimuendo qui est allé perdre son duel avec Anthony Lopes dans la zone de vérité. Thiago Mendes, de nouveau titulaire en défense centrale et battu sur l'appel de l'attaquant, a pourtant percuté son gardien dans la foulée et Clauss qui avait suivi a pu envoyer le ballon dans le but vide (1-0, 13e).

Un temps sonnés après ce troisième but de la saison du piston nordiste, les Gones se sont doucement repris au milieu d'une belle ambiance malgré un vent qui soufflait fort. Romain Faivre a pris ses responsabilités sur l'aile droite et frappé un corner que Mendes a dévié de la tête au premier poteau et sur lequel Facundo Medina a dû intervenir de justesse aux six mètres (26e). Mendes s'est aussi offert une nouvelle frayeur en envoyant son dégagement sur Seko Fofana qui a ensuite trompé Lopes mais il avait touché le ballon de la main devant la surface lyonnaise et le but a logiquement été refusé (36e).

Kadewere débloque son compteur

Peu influent dans son rôle de meneur de jeu car surveillé de près, Paqueta s'est tout de même montré avec une jolie reprise axiale qui a fini juste derrière la cage de Wuilker Farinez (40e). Assez discret également, Kadewere, lui, n'a pas raté la cible sur sa petite reprise aux six mètres après un centre parfait de Karl Toko-Ekambi, pour une fois positionné à droite (1-1, 44e). Longtemps blessé, le Zimbabwéen a signé son premier but en championnat cette saison.

Si Toko-Ekambi a vite sollicité Farinez à la reprise, les deux équipes se sont montrées plus prudentes et plus compactes en seconde période et les occasions sont devenues rares malgré un bon rythme. Les débats sont redevenus intenses à l'entame du dernier quart d'heure. Seul face à Farinez après une subtile ouverture de Kadewere, Paqueta a pourtant loupé le coche en tirant à côté de la cible sans conviction (75e). Poussés par leurs supporters, les Sang-et-Or ont répliqué et mis le feu dans la surface lyonnaise sur corner. Fofana a obligé Lopes à détourner le ballon sur sa transversale (80e).

Le gardien des visiteurs a aussi plongé difficilement aux six mètres pour repousser un tir de David Pereira Da Costa et Emerson a contré in extremis Florian Sotoca dans la foulée (90e). Après sa victoire sur Bordeaux le week-end dernier (3-2), Lens doit, cette fois, se contenter d'un match nul à domicile. Brillant face à Nice (2-0), Lyon n'enchaîne pas non plus mais saura se satisfaire de ce partage des points qui finalement permet aux Gones comme aux Sang-et-Or de rester dans la course aux places européennes.

