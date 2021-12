A Lyon, les semaines, les mois – et désormais, presque les années – se ressemblent dans les grandes lignes. Brillant par moments mais bien trop irrégulier, l'OL pointe à une inquiétante 12e place au soir de la 17e journée, même si on ne connaît pas encore le sort de sa rencontre stoppée contre l'OM. Dimanche soir, le club rhodanien a concédé le match nul sur la pelouse de Bordeaux (2-2), quatre jours après une défaite à domicile contre Reims (1-2). Des matches normalement à la portée des Gones, pour ne pas dire plus.

"Il y a de la tristesse aujourd'hui, a tout de suite lâché Bruno Guimarães au micro de Prime Video. A mon avis, on a fait un meilleur match que Bordeaux. On a pris deux buts, c'est notre faute. Marquer est difficile, et on fait des choses mauvaises, on prend des buts faciles. C'est dur et je suis vraiment frustré. Cela manquait d'intensité. A la fin, on a des occasions mais on ne marque pas. Je suis désolé pour les supporters mais il faut continuer à croire en nous car le championnat est encore long".

Ad

La frustration, voire l'usure, se lisait facilement sur le visage du milieu de terrain brésilien, qui fait partie de ceux qui ne comptent pas les efforts chaque week-end. Mais celui de son entraîneur Peter Bosz est encore plus fermé quelques minutes plus tard, toujours au micro du diffuseur. "Tu peux même perdre à la fin, c'est incroyable... Normalement aujourd'hui on doit gagner, et ce n'est pas seulement aujourd'hui, on a vu ça plusieurs fois…", s'est-il agacé.

Ligue 1 Terrier, Lopes, David... Votez pour le meilleur joueur de la 17e journée IL Y A 36 MINUTES

Peter Bosz, entraîneur de l'Olympique Lyonnais Crédit: Getty Images

Rien à voir avec le système

Alors qu'il avait décidé de changer de système pour une défense à trois centraux, le technicien néerlandais s'est dit satisfait de cette retouche tactique. Pour lui, le mal est ailleurs. "Ce n'est jamais facile en cours de saison parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour le travailler. Les joueurs ont au moins bien fait ça. Les deux buts, et les autres occasions, ce sont des erreurs individuelles, et ça n'a rien à voir avec le système à mon avis, a-t-il estimé. Il y a beaucoup de phases où on a pas mal joué, mais il y a toujours des moments décisifs, et à ces moments-là, on n'était pas là. Ni devant leur but, ni devant notre but".

Mais dans le concours des constats froids et implacables, c'est Damien Da Silva qui a eu la palme, dans la foulée. "La saison est encore longue, aujourd'hui je pense qu'on on est là où on doit être, on mérite d'être là parce qu'on n'est pas assez bons pour être plus haut, a lâché l'ancien défenseur de Rennes. Mais bien sûr qu'on est beaucoup plus ambitieux que ça".

Une ambition qui doit rimer avec solidité défensive. "On prend bien évidemment trop de buts, on s'expose beaucoup parce qu'on veut gagner, mais il faut peut-être être plus intelligents, rester un peu plus équilibrés pour ne pas prendre ce deuxième but". A Lyon, les réglages ne font visiblement que commencer. Reste à savoir si Peter Bosz aura le temps de tous les faire appliquer.

Ligue 1 Un bon point pour Bordeaux, la seconde partie de tableau pour l'OL IL Y A 2 HEURES