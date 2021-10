Cela fait des années qu'il n'y a que peu de doutes à ce sujet : Marco Verratti et le PSG, cela va encore durer. Mais l'adage est bien connu : "tout est possible dans le football". Alors, le milieu de terrain italien a rappelé, dans un entretien accordé à France Info, combien il tenait au PSG… et à la ville de Paris, qui lui a "tout" apporté.

"Footballistiquement, j’ai eu la chance de jouer avec et contre de grands champions, lors de grands matches, c'est ce que je voulais par-dessus tout. Je suis tombé amoureux de ce club et c’est pour ça que j’essaie toujours de donner le maximum, pour rendre la confiance qu’on m’a donnée", s'est-il enthousiasmé.

Verratti en mode Pirlo : pourquoi ça peut tout changer au PSG

Ligue 1 Leonardo réclame des sanctions contre le Real dans le dossier Mbappé IL Y A 20 HEURES

Mes plus belles années, je les ai vécues ici

"J’étais un petit garçon qui venait d’une petite ville de province italienne et ici j’ai tout eu, a-t-il repris. Mes enfants sont nés ici ! Quand tu as un peu plus de 18 ans, ce sont tes plus belles années. Et moi, je les ai vécues ici. C’était incroyable. Je suis devenu un homme et j’ai trouvé l’amour. Donc tout ce que j’ai vécu ici me laissera d’incroyables souvenirs".

Un hommage proportionnel à la durée de cette histoire commune, débutée en 2012 pour… ne jamais se finir ? "Il me reste un peu de temps. Ce que je sais, c’est que je resterai toujours ici", a assuré l'ancien de Pescara. Alors qu'il a récemment écoeuré Manchester City tout en scotchant Pep Guardiola, "Petit Hibou" est revenu à un excellent niveau et ferait un bien fou à n'importe quel top club européen. Mais c'est bien au PSG qu'il continue de jurer fidélité.

Ligue 1 Cambriolage chez Di Maria : Quatre suspects mis en examen 07/10/2021 À 19:10