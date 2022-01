Tops

Marquinhos, Mbappé : La force de l'habitude

Pendant une bonne heure, Paris a joué à l'envers. Le PSG aurait pu sombrer sans Marquinhos. Peu importe le niveau moyen de l'équipe, la composition d'équipe, la compétition ou l'état de forme des troupes, le Brésilien est toujours égal à lui-même. En deux interventions face à Houssem Aouar (36e) et Rayan Cherki (89e), il a sauvé les siens en dégageant une autorité incroyable. Moussa Dembélé a vécu une soirée compliquée, Marquinhos, qui aurait même pu marquer sur une belle frappe du gauche, l'a dévoré.

Devant, Kylian Mbappé a dû se sentir bien seul. Comme d'habitude, il a tenu le PSG sur ses épaules et l'animation offensive du leader de L1 s'est résumé à… Mbappé. Le champion du monde a touché deux fois les poteaux notamment sur un coup franc démentiel (82e). Cette fois, il n'a pas marqué mais c'est un petit miracle pour Lyon.

Bruno Guimaraes, quel artiste !

Tout le monde retiendra son ouverture fantastique sur le but de Lucas Paqueta, bien sûr. Mais le Brésilien a tout bien fait. A la récupération, il a d'abord étouffé un entrejeu parisien sans solution. Il fut surtout la première rampe de lancement et c'est lui qui a mis l'OL dans le sens de la marche. Il a senti le jeu comme personne ce dimanche et a éclairé la soirée. On n'oubliera pas son compère, Maxence Caqueret, très juste lui aussi.

Le replacement de Verratti et l'entrée des Titis

La 69e minute a marqué le tournant de ce choc. Pas d'occasion franche, pas d'expulsion ou de fait de match mais un triple changement. D'abord les entrées en jeu des jeunes parisiens (Xavi Simons, Edouard Michut, passeur décisif, et aussi Thilo Kehrer, buteur) qui ont changé le cours du match en donnant de la personnalité au PSG. Et, surtout, le repositionnement de Marco Verratti devant la défense. Plus bas, il a complètement fait basculer le scénario du match en dictant le rythme de la rencontre. Ses vingt dernières minutes sont un modèle.

Lukeba, maîtrise et confiance

Voilà quelques semaines que Castello Lukeba fait parler de lui. Face à Paris, il a mis Mauro Icardi dans sa poche. A 19 ans, il commence à se faire un nom et ce dimanche, il a montré beaucoup de confiance notamment dans les sorties de balle. Qui a dit que Lyon ne formait que des attaquants ?

Flops

Les choix de Pochettino

Pour faire face aux nombreuses absences, Mauricio Pochettino devait faire des choix dans sa composition d'équipe. Mauro Icardi, Colin Dagba et Georginio Wijnaldum, dans une position baroque d'ailier droit, ont démarré la rencontre. Avec Leandro Paredes, ces trois-là ont été les joueurs les plus en difficulté au Groupama Stadium. L'Argentin a brillé par son absence ou sa maladresse, le jeune latéral droit a tout raté à commencer par son alignement sur le but lyonnais. Quant au Néerlandais, il doit se demander si le staff parisien l'a déjà vu jouer avant son arrivée à Paris.

Leandro Paredes, Argentin en détresse

Lui qui a, au moins, l'habitude de répondre dans l'agressivité a coulé dans tous les secteurs de jeu. Il a couru après le ballon et a gagné trop peu de duels. Sur le but lyonnais, il s'aligne mal et ne contrôle jamais la course de Lucas Paqueta. Sa sortie en jeu a coïncidé avec le réveil du PSG. C'est dire s'il a raté sa soirée du début à la fin.

Les fins de match lyonnaises

Avec Lyon, c'est souvent la même chanson. Notamment face à Paris. Comme à l'aller, l'OL méritait sans doute mieux. En septembre, il avait craqué dans les arrêts de jeu. Là-encore, le dernier quart d'heure lui a été fatal. Les hommes de Peter Bosz ne savent pas tuer les matches et, à force de ne pas concrétiser leurs temps forts, ils s'exposent. Contre Paris, ça pardonne rarement.

