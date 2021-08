"Si Lionel Messi signe au PSG, je fais Marseille-Paris en conduite de balle". Une chose est sûre, pour avoir annoncé une telle chose sur ses réseaux sociaux, le Youtubeur français Boumé Sama ne croyait absolument pas à l'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Et pourtant, le club de la capitale a bien fait parapher un contrat au génie argentin jusqu'en 2023 pour un salaire de 41 millions d'euros par saison.

"sans réfléchir", Boumé Sama est parti de Marseille pour un périple de sept jours et plus de 600 kilomètres balle au pied, le menant jusqu'à l'espanade du Parc des Princes, complètement éreinté, ce mercredi après-midi. "C'est très compliqué, j'ai rencontré plein de galères. Il y a une fatigue physique et morale, des blessures qui apparaissent". Obligé d'assumer son incroyable défi, Boumé Sama est parti de Marseille pour un périple de sept jours et plus de 600 kilomètres balle au pied, le menant jusqu'à l'espanade du Parc des Princes, complètement éreinté, ce mercredi après-midi. Suivi par Konbini , le Youtubeur est revenu sur les difficultés qu'il a rencontré pendant cette semaine entière sur les routes de France :

Une arrivée de star

Pour mener à bien son défi, il a pris des conseils de coaches sportifs et l'enseigne Decathlon lui a fourni du matériel et une tente pour s'abriter la nuit. Plusieurs de ses abonnés sont venus à sa rencontre pendant son aventure, pour lui proposer à manger, ou l'héberger, pour une sorte de "Pékin Express", selon les mots du Youtubeur, qui a plus de 300 000 abonnés. Mais il y a surtout "ce ballon pour la conduite de balle, qu'il ne faut ni perdre ni percer".

Accompagné d'un ami, Boumé Sama a eu une belle surprise en arrivant au bout de son pénible trajet ce mercredi après-midi : au Parc des Princes, un maillot de Lionel Messi l'attendait, en plus d'une belle exposition médiatique faite par le PSG. Et, forcément, des souvenirs plein la tête.

