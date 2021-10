Dimitri Payet a plutôt l'habitude de lancer les hostilités quand Marseille doit affronter le PSG. Avant le duel entre les deux équipes dimanche, c'est un appel au calme que le stratège olympien a lancé samedi soir dans une vidéo publiée sur son compte Twitter. "On sait ce que ça représente pour le club, pour la ville, pour nous les Marseillais, les joueurs... Mais il faut surtout que ça reste une fête, a lancé le Réunionnais. Il faut que, ça reste la fête du football, un bel événement sportif. Il faut qu'on en parle comme un grand match de football."

Payet attend que les supporters marseillais adoptent un comportement exemplaire après les nombreux incidents survenus dans les tribunes depuis le début de la saison en Ligue 1 "Supporters marseillais, demain, on a besoin de vous, a-t-il poursuivi. Je sais que les encouragements, votre présence, les tifos... tout sera réuni. Mais on a aussi besoin d'exemplarité. Soyons à jamais les premiers à donner cet exemple. Que lors d'un Clasico aussi important que celui de demain, la fête soit belle. Peu importe ce qui se passe sur le terrain, le score... on a besoin d'exemples. Soyons les premiers à donner l'exemple à tout le monde, à montrer qu'un Clasico peut bien se passer".

Et pour bien appuyer son message, Payet a rappelé que son club était toujours en sursis, et menacé de perdre un point en cas de débordements depuis les incidents survenus lors du match à Nice. "On a besoin de vous sur ce coup-là, a-t-il insisté. N'oubliez pas qu'on est en sursis, on risque de perdre un point et tous les points sont importants, ce sont des points qui nous manqueront en fin de saison. On a besoin de tout le monde, on doit être tous ensemble. Demain, je vous fais confiance, soyez exemplaires". Le message est passé.

