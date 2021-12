L'Olympique de Marseille aura longtemps cru quitter le Vélodrome sans point face à Reims mais Dimitri Payet a endossé le rôle du Père Noël. Dominateurs, les Olympiens ont mis énormément de temps avant de trouver la faille face à Reims, sur un pénalty légèrement discutable en fin de match (1-1). Un nul quelque peu décevant mais toujours plus intéressant qu'une défaite qui a pourtant semblé inéluctable pendant un moment.

Marseille a piétiné, s'est fait peur mais s'en est sorti dans les derniers instants de la rencontre. Largement meilleurs qu'une équipe rémoise regroupée dans ses derniers mètres, les Marseillais ont centré, tiré, tenté, mais ils sont tombés face à un Predrag Rajkovic des grands soirs. Impérial sur sa ligne, il n'aura laissé passer qu'une seule frappe en première période, celle de Dimitri Payet venue s'écraser sur la barre (38e). Reims n'aura pas essayé beaucoup de choses hormis une tête dangereuse peu avant la pause de Yunis Abdelhamid juste à côté du but de Pau Lopez (45e).

La deuxième période n'a pas eu un sens aussi unique que la première. Mieux organisés, les Rémois ont laissé moins d'opportunités aux hôtes pour s'en procurer quelques unes. Entré en jeu à la 61e minute, le jeune Hugo Ekitike a fait du mal à la défense marseillaise. C'est d'ailleurs lui qui a marqué le premier but de la rencontre après une passe excellente de Ghislain Konan le laissant seul face à Lopez (75e). Alors que l'OM n'y arrivait pas, Bamba Dieng s'est même rendu coupable d'une faute très dangereuse, entrainant son expulsion (85e).

En toute fin de match, sur un centre de Guendouzi, Payet a heurté le pied de Gravillon ce qui a donné un pénalty à l'OM. Un mouvement de contestation a alors eu lieu alors que Caleta-Car s'était rendu coupable d'un mauvais geste non sanctionné quelques minutes plus tôt sur Ekitike. Pénalty finalement transformé par Payet qui a permis à l'OM d'égaliser en toute fin de match. Un dénouement inattendu qui permet aux hommes de Sampaoli de partir en vacances sur un nul alors que la victoire leur a longtemps tendu les bras et que la défaite les a souvent menacés.

