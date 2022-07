L’OM confirme ses difficultés dans les matches de présaison. Après deux défaites face à Norwich et Middlesbrough, les Olympiens ont concédé le nul contre le Real Betis (1-1). Trop peu dangereux offensivement, les joueurs d’Igor Tudor ont souvent manqué de précision dans les derniers gestes pour mettre à mal une défense bien en place. Arkadiusz Milik a pourtant trouvé le chemin des filets pour donner l’avantage aux siens (1-0, 87e) avant que Rodri Sanchez n’égalise de la tête (1-1, 90e).

Sur la pelouse du Proact Stadium de Chesterfield, Marseille est longtemps resté dans la lignée de ses deux dernières sorties. Avec cinq recrues titulaires au coup d’envoi (Blanco, Mbemba, Gigot, Touré, Clauss et Suarez), les Olympiens ont certes tenté d’avoir un jeu vertical. Mais cela manquait de rythme dans les transmissions et les Olympiens se sont montrés trop imprécis à l’approche du but de Rui Silva puis Dani Martin. Les entrées conjointes de Bakambu, Milik et Gerson à l’heure de jeu ont redonné de l’allant tandis que Clauss se montrait actif dans son couloir droit pour sa première.

Milik débloque le compteur

Gerson a ainsi obligé Dani Martin a un arrêt crucial d’une frappe enroulée du gauche (65e) puis Bakambu a manqué le cadre sur une tête à bout portant (81e). Après 267 minutes sans inscrire le moindre but, il ne fallait pas s’attendre à du sensationnel. Alors quand le centre de Bakambu a été remisé par Lirola, Milik a vu le ballon lui rebondir sur la cuisse et terminer au fond des filets (1-0, 87e). Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l'ivresse, diront alors les Marseillais. Mais l’ivresse aura été de courte durée puisque Rodri Sanchez a repris de la tête un centre de Joaquin pour tromper Ngapandouetnbu quelques minutes plus tard (1-1, 90e).

Le gardien de 19 ans avait remplacé Pau Lopez (69e), qui avait lui-même remplacé Ruben Blanco à la mi-temps. Mais le titulaire de la saison dernière s’est blessé et, du côté de la Canebière, on espère maintenant que cela ne sera pas trop grave. Le but espagnol a été suivi d’une discussion animée entre Guendouzi et Joaquin avant que Guardado ne vienne tirer les cheveux du Français, provoquant une altercation générale. Et c’est dans la confusion que ce match a pris fin. Le champion d’Italie, le Milan AC, se profile désormais à l’horizon dimanche au Vélodrome.

