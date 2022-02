"Leonardo, l'heure de dégager ?", "A désirer, des mercenaires surpayés", "Respecter la section féminine", "Aminata Diallo, on te soutient fort"... Arrivés dans les tribunes du Parc des Princes après la 30e minute du match PSG-Rennes (1-0) vendredi soir, les ultras parisiens ont laissé éclater leur colère contre la direction de l'actuel leader de Ligue 1 et sa politique sportive au cours de la rencontre. Seul Marquinhos, désigné comme "l'exemple à suivre", a échappé aux critiques.

plus se reconnaître" dans leur club de coeur. Avant le match, les fans parisiens ont boudé la tribune Auteuil et déployé cette banderole : "Notre patience a des limites". Alors qu'ils ont sifflé les joueurs du PSG au coup de sifflet final, car aucun d'entre eux n'est allé les saluer selon RMC Sport, les supporters parisiens ont ouvertement critiqué les dirigeants et les hommes de Mauricio Pochettino, dans un communiqué publié lundi soir par le Collectif Ultras Paris (CUP), avouant ne "" dans leur club de coeur.

Interrogé sur le sujet à la fin de la rencontre, Mauricio Pochettino a affirmé ne "pas avoir parlé de ce qu'il s'était passé en tribunes" avec ses joueurs et son staff. "On a besoin de l'union avec nos supporters, a ajouté le technicien argentin en conférence de presse. Les supporters sont toujours la partie la plus importante dans un club, ils ont le droit de s'exprimer, mais on a besoin d'union en ce moment. On va entrer dans une période importante de la saison, on a besoin d'être tous ensemble." L'ancien défenseur du PSG (2001-2003) va-t-il être entendu d'ici mardi et le choc de la saison face au Real Madrid ?

