C'est comme si la fin de l'histoire semblait déjà écrite. Et peu importe l'issue finale de la saison. Alors que le choc entre le PSG et le Real Madrid se rapproche à grands pas, de nouvelles rumeurs ont envoyé, jeudi, Mauricio Pochettino du côté de Manchester United. Selon certaines médias britanniques, le vestiaire des Red Devils souhaiterait en effet voir l'entraîneur parisien débarquer l'été prochain . De quoi confirmer la tendace déjà forte d'une séparation entre l'Argentin et Paris.

L'entraîneur du PSG est toujours une cible parfaite pour tout le monde. Quand je regarde : Tuchel, Emery, Ancelotti... les entraîneurs sont toujours les plus faciles à critiquer ou accuser, non ? Lorsqu'il y a de la frustration avec les résultats, l'entraîneur est toujours ciblé", estime le technicien argentin. Interrogé par la Cadena Ser jeudi soir, Pochettino est notamment revenu sur les nombreuses critiques dont il fait régulièrement l'objet. "", estime le technicien argentin.

Il n'y a pas le temps sauf dans certains clubs

"Chaque projet pose une fondation, poursuit-il. Quand tu es coach, si tu ne gagnes pas, il n'y a pas le temps sauf dans certains clubs, où ils te donnent les outils et les gens pour créer une belle structure, un projet, comme c'est le cas à City avec Guardiola ou Liverpool avec Klopp. Le reste d'entre nous, nous pensons plus au jour le jour. Nous travaillons avec l'idée que nous allons être là pendant 10 ans mais en étant conscient des règles du jeu. Si vous ne gagnez pas, vous ne pourrez pas durer dans le temps. Rien ne change pour moi, le travail est le même, ce qui change c'est l'exposition médiatique."

n'est pas à lui de décider". "Mais c'est un grand entraîneur, il l'a montré à Madrid et il peut entraîner n'importe quelle équipe dans le monde, reconnaît-il. De plus, il est Français. Mais je ne sais pas, ce serait plutôt une question pour notre directeur sportif ou notre président (...) Quand Zidane était à Madrid, combien de rumeurs ai-je vu d'Angleterre... Quand on travaille dans un club comme le PSG, on sait que tout le reste vient avec le boulot. Et Il faut l'accepter, sinon c'est invivable." Questionné sur la rumeur Zidane pour lui succéder au PSG, Pochettino assure que ce "". ", reconnaît-il

Conscient d'être "privilégié" de pouvoir entraîner des joueurs comme Neymar, Kylian Mbappé ou Lionel Messi, l'ex-coach de Tottenham reconnaît toutefois une difficulté : laisser de la liberté à ses artistes ou alors "mettre de la tactique dans leur tête", prenant ainsi le risque des brider ? "Ce n'est pas facile (...) Au final, il n'y a pas de livres ou de manuels qui peuvent vous dire comment gérer ça. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose que le PSG a créé et nous devons avoir la capacité, au jour le jour, de soigner ces artistes du ballon. Si nous pouvions faire en sorte que cela fonctionne de la meilleure façon, ce serait incroyable."

Mbappé ? L'issue de PSG-Real ne devrait rien changer

Comme souvent, Pochettino s'est également vu questionner sur l'avenir de Kylian Mbappé, qui assurait que le match face au Real Madrid en C1 "changeait beaucoup de choses". "Je ne pense pas qu'une décision aussi importante passera par un match ou une élimination, confie l'entraîneur du PSG. C'est un garçon intelligent et mature, doté d'une formidable capacité d'analyse et sachant toujours ce qu'il veut pour sa carrière et son avenir. Avec des gens autour de lui pour le conseiller de la meilleure façon... Je ne pense pas que ce soit le cas. Il est calme, concentré à faire du mieux possible pour le PSG, comme il l'a dit. Il faut le respecter et il prendra une décision peu importe l'issue du match."

Toujours concernant Mbappé, l'entraîneur parisien a évoqué une "découverte humaine incroyable". ". C'est un garçon avec de l'empathie et du charisme. La langue a aidé car il parle parfaitement l'anglais et l'espagnol et cela donne beaucoup de proximité. Au début, c'était aussi difficile pour moi de communiquer avec le français et cela nous a donné une proximité particulière. C'est un garçon au charisme exceptionnel. Il dégage une énergie incroyable (...) J'espère qu'il fera toute sa carrière au PSG, ce serait un très bon signe pour nous et pour le club. Pour moi, c'est un joueur qui est dans le top 5 mondial sans aucun doute."

