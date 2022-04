Le patron, c'est Kylian Mbappé. Auteur d'un match XXL lors de la large victoire du PSG contre Lorient (5-1) avec un doublé et pas moins de trois passes décisives, le champion du monde 2018 a logiquement été élu par vos soins meilleur joueur de la 30e journée de Ligue 1. Avec 70% des suffrages, le Parisien domine largement notre consultation, devant Amine Harit (15%) et Moussa Dembélé (5%).

Au classement général, il y a Mbappé et les autres. Le natif de Bondy compte 134 points quand son plus proche poursuivant et nouveau dauphin, Wissam Ben Yedder, en totalise 55. Autant dire que Mbappé est très bien parti pour conserver son titre de meilleur joueur du Championnat ...

Le top 10 du classement :

1. Kylian Mbappé (PSG) 134 points

2. Wissam Ben Yedder (Monaco) 55 points

3. Dimitri Payet (OM) 51 points

4. Gaëtan Laborde (Montpellier puis Rennes) 47 points

5. Téji Savanier (Montpellier) 46 points

6. Amine Gouiri (Nice), Martin Terrier (Rennes) 43 points

8. Anthony Lopes (Lyon) 41 points

9. Lucas Paqueta (Lyon) 36 points

10. Bamba Dieng (OM) 35 points

Pourquoi ils étaient nommés

Gaëtan Poussin (Bordeaux) : Le premier clean-sheet de la saison des Girondins à Lille ? Il est en grande partie dû à cet homme. Préféré à Costil dans le onze de départ de Guion, il sauvé les siens à trois reprises par des arrêts décisifs.

Martin Terrier (Rennes) : Et de dix-sept ! Face à Nice, l'ancien Lyonnais a déjà inscrit son dix-septième but de la saison. Déjà la saison la plus prolifique de sa carrière dans l'élite.

Kévin Gameiro (Strasbourg) : Il a certes manqué le penalty du break face à Lens (1-0), mais la performance de l'attaquant alsacien a été des plus intéressantes. Il a multiplié les caviars et sa vision du jeu a fait beaucoup de bien aux siens.

Amine Harit (OM) : Le Marocain monte en puissance depuis quelques matchs et l’a encore prouvé à Saint-Étienne en inscrivant un but (4-2).

Renaud Ripart (Troyes) : L’ancien Nîmois a libéré les siens et fait exploser le stade de l'Aube en inscrivant le but vainqueur (1-0) dans le temps additionnel, dix minutes après son entrée en jeu.

Pedro Chirivella (Nantes) : Le précieux milieu de terrain espagnol a, encore une fois, montré son importance dans l’entrejeu nantais. Il a inscrit le deuxième but des Canaris face à Clermont.

Wissam Ben Yedder (Monaco) : Comme souvent, le salut est venu de l’attaquant français, auteur de son 18e but de la saison face à Metz (2-1).

Franck Honorat (Brest) : Placé en pointe de l’attaque face à Montpellier (2-1), Honorat a répondu présent en inscrivant son 10e but de la saison.

Kylian Mbappé (PSG) : Le boss, c’est lui. Après la lourde défaite face à Monaco, les Parisiens devaient se reprendre face à Lorient. L’homme providentiel du club de la capitale a répondu présent. Impliqué sur les cinq buts du PSG (2 buts, 3 passes décisives), Mbappé a éclaboussé la rencontre de son talent.

Moussa Dembélé (OL) : Face à Angers, l’OL devait obligatoirement s’imposer et a pu compter sur son capitaine, auteur d’un doublé.

Qui succèdera à Kylian Mbappé ? La saison dernière, vous avez élu l’attaquant parisien meilleur joueur de Ligue 1, et le champion du monde remet son titre en jeu. Avec toujours la même notation pour cet exercice 2021-2022 : l’intégralité des joueurs sélectionnés empoche des points (15 points pour le 1er, 10 pour le 2e, 8 pour le 3e, 7 pour le 4e, 6 pour le 5e, 5 pour le 6e, 4 pour le 7e, 3 pour le 8e, 2 pour le 9e, 1 pour le 10e) à chaque journée de Championnat.

