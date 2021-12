5e - Montpellier : Le MHSC peut-il battre les gros ?

Actuellement sur une impressionnante série de cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, le MHSC est grimpé de la 11e à la 5e place en moins d'un mois. L'équipe de Dall'Oglio rayonne, portée par un Téji Savanier en grande forme dans son rôle de meneur de jeu. Bémol tout de même pour les Héraultais : ils sont incapables de faire trembler les "gros" du championnat cette saison.

Sur ses six défaites lors de cette première partie de championnat, Montpellier a uniquement perdu contre les clubs européens de Ligue 1 : face à Paris (0-2), Lille (1-2), Marseille (2-3), Lyon (0-1), Monaco (3-1) et Rennes (0-2). Intraitable contre les équipes plus faibles, il est temps pour les partenaires de Mamadou Sakho de franchir le cap et garder cette dynamique face aux cadors du championnat, pour affirmer leur présence dans le Top 5. Leur victoire face à Nice, 2e de Ligue 1, en novembre dernier peut leur donner de l'espoir en ce sens.

4e - Stade Rennais : Génésio tiendra-t-il la distance ?

Tout roule ou presque pour le Stade Rennais. Très séduisante, portée par son attaque Terrier-Laborde tonitruante, brillamment qualifiée en tête de son groupe en Ligue Europa Conférence, la formation bretonne est 4e de Ligue 1, deux rangs plus haut que la saison dernière à pareille époque. Un peu moins d'un an après sa nomination, la patte Bruno Génésio semble avoir bien pris.

Le technicien français est d'ailleurs actuellement l'entraîneur rennais avec le plus grand pourcentage de victoires dans l'histoire du club. Mais attention quand même, car ce qui lui avait fait défaut dans son passage à l'OL était son manque de régularité et l'inconstance dans les résultats de ses équipes. Les 3 défaites du Stade Rennais sur les 4 derniers matchs de Ligue 1 sont là pour rappeler qu'il ne faut pas lâcher la concentration chez cette équipe encore très perfectible.

3e - Olympique de Marseille : L'OM redeviendra-t-il imprévisible ?

L'OM de Jorge Sampaoli a marqué les premières journées de Ligue 1, sur et en dehors du terrain. Dans le jeu, les Marseillais avaient impressionné par leur capacité à changer de système plusieurs pendant une seule même rencontre, et ainsi déstabiliser leurs adversaires. La victoire à Monaco (0-2) lors de la 5e journée avait notamment été un modèle de la méthode Sampaoli, avec plusieurs joueurs aux postes polyvalents qui avaient complètement perdu les Monégasques. Mais depuis, c'est plus compliqué.

Les adversaires de l'OM sont mieux préparés, et les Phocéens ont davantage de difficulté à surprendre les blocs adverses. Les Lensois avaient par exemple réussi à merveille à se caler sur les Marseillais pour gêner leurs relances et s'imposer au Vélodrome (2-3). Et même si l'élimination des partenaires de Dimitri Payet de la Ligue Europa confirme cette incapacité à surprendre l'adversaire, cet OM encore très perfectible s'affirme à une solide 3e place en Ligue 1 à mi-saison. De quoi nourrir nombre d'espoirs pour la seconde partie de saison.

Dimitri Payet et Jorge Sampaoli, les hommes forts de cet OM-là (Marseille) Crédit: Imago

2e - OGC Nice : Comment refaire de l'Allianz Riviera une forteresse imprenable ?

Le Gym présente en 2021/2022 un bilan très bon, mais assez paradoxal. Dauphins à l'extérieur, les Aiglons ne sont que 11es à domicile. Pas forcément impactés par les trois matches à huis-clos disputés à domicile après les incidents du début de saison (deux nuls et une victoire), les Niçois ont créé un exploit retentissant face à Lyon (3-2) en octobre dernier. Et puis plus rien. Ou presque.

Une série de trois défaites de rang sur sa pelouse face à Montpellier, Metz et Strasbourg, qui a passablement irrité Christophe Galtier : "On a peut-être tendance à croire que les choses se présentent facilement, c’est ce qui m’agace". Bien repris lors de la dernière journée de 2021 avec un succès aux dépens de Lens (2-1), Nice a empoché la place de dauphin juste avant la trêve, et rêve toujours d'Europe. Un meilleur bilan à domicile reste malgré tout indispensable à cela.

1er - Paris Saint-Germain : Quel rôle aura Kylian Mbappé ?

C'est le genre de cas où l'extra-sportif risque de primer sur le terrain. Leader offensif quasiment unique et incontestable du PSG, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé, et se trouve à quelques jours de pouvoir discuter librement avec le club de son choix. Pour le Paris Saint-Germain, leader de Ligue 1 bienheureux et surtout sans grande concurrence (13 points d'avance sur la 2e place), le casse-tête risque d'être de taille.

Car malgré le maintien des espoirs de prolongation de l'international français chez les dirigeants parisiens, la tendance semble à un départ de Mbappé à la fin de la saison. Et le dilemme sera de savoir comment gérer un élément en froid avec le club, mais qui reste l'élément offensif numéro un de l'effectif. Avec son importance au sein de l'équipe, ses statistiques de 2021 et les ambitions européennes du PSG, impossible a priori de l'exclure du groupe ou de le mettre sur la touche, même sans prolongation. Mais si les dirigeants veulent affirmer leur autorité, des actions pourraient être attendues... Le cas Adrien Rabiot il y a trois ans, toutes proportions gardées, ne joue pas en faveur d'un règlement à l'amiable.

