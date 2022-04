C'est une saison morose, tourmentée, qui pourrait laisser bien des traces au PSG. Alors que ses supporters continuent de contester dans les tribunes, le club de la capitale, lui, s'apprête à vivre bien des turbulences l'été prochain. En effet, selon les informations de L'Equipe , le mercato parisien s'annonce très animé, puisque plusieurs éléments vont être poussés vers la sortie. Et notamment plusieurs joueurs argentins, dont Mauro Icardi.

Entre un rendement sportif en berne et une vie privée parfois tumulteuse, l'attaquant de 29 ans, auteur de seulement 4 buts en 24 matches en Ligue 1, connaît lui aussi une saison compliquée. Et ses dirigeants ne le retiendront certainement pas en cas d'offres jugées à la hauteur. Même chose pour Leandro Paredes, sous contrat jusqu'en 2023 et qui serait toujours dans le viseur de l'Inter Milan selon la presse italienne. L'intéressé visait une prolongation de contrat ? La tendance semble aujourd'hui à un départ. Tottenham serait également à l'affût, tout comme d’autres écuries de Premier League.

Angel Di Maria, dont le bail expire en juin prochain, aurait lui aussi aimé rester à Paris. Mais sa direction ne devrait pas activer l’option lui permettant de le prolonger.

Ramos lui aussi sur le départ ?

Le Parisien. L'ancien capitaine du Real Madrid ne serait toutefois pas vraiment du même avis. "Ici, j'ai deux ans à Paris, on va essayer d'en faire trois, un de plus, et puis on verra. Mais tant que le physique tient, je pense réussir à garder l'esprit bien concentré", avait-il jouer entre quatre à cinq ans de plus au haut niveau puis vivre une autre expérience". Débarqué l'été dernier, Sergio Ramos est certainement l'une des plus grandes déceptions de la saison parisienne. Avec huit matches à son actif, le défenseur espagnol, qui touche un salaire annuel brut de presque 10 millions d'euros, pourrait lui aussi être invité à faire ses valises selon. L'ancien capitaine du Real Madrid ne serait toutefois pas vraiment du même avis. "", avait-il confié début avril , ajoutant qu'il aimerait "".

Vainqueur de la Coupe du monde (2010) et de l'Euro (2008, 2012), ou encore de quatre Ligues des champions (2014, 2016, 2017 et 2018) et cinq titres de champion d'Espagne (2007, 2008, 2012, 2017 et 2020), Ramos n'a visiblement pas la tête à faire ses valises. Du moins pour l'instant. Pour rappel, son contrat court jusqu'en 2023.

