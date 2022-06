Ambitieux sur le mercato mais plus discret que les clubs plus médiatisés de France, le MHSC se prépare peut-être à un gros coup dans les prochains jours. Un an après avoir fait revenir Mamadou Sakho en Ligue 1 , c'est un autre ex-Parisien qui pourrait rejoindre Montpellier : le latéral droit Serge Aurier.

Suivez les championnats d'Europe d'escrime en direct et en intégralité sur Eurosport

Ad

Ancien du PSG comme l'international français, Aurier partage aussi une expérience de la Ligue 1 et de la Premier League avec le double buteur héroïque du barrage contre l'Ukraine en 2013, ainsi que le port du brassard de sa sélection (Mamadou Sakho a été capitaine des Bleus à une reprise en 2014 ). Son CV et son expérience en font une cible de choix pour le club pailladin, qui cherche activement un arrière droit pour concurrencer Arnaud Souquet ainsi qu'un attaquant, selon le journal local Midi-Libre

Ligue 1 Ancelotti, Mourinho, Tuchel... Galtier a déjà conquis le gotha européen IL Y A 3 HEURES

Sakho : "L'équipe de France ? Je reste ambitieux, adviendra ce qu'il adviendra"

Une place de titulaire à assurer à un an de la CAN

En situation d'échec après des passages à Tottenham et Villarreal qui n'ont pas poussé les dirigeants à le prolonger, l'international ivoirien se retrouvera libre au 1er juillet, comme à l'été dernier où il avait dû attendre plusieurs mois avant de retrouver un club. Son besoin d'un nouveau challenge pourrait le conduire chez le 9e de la dernière saison de Ligue 1, même si à 29 ans, Aurier a encore l'habitude de disputer les compétitions européennes chaque année.

Serge Aurier avec Daniel Parejo Crédit: Getty Images

Problème, son attitude pas toujours exemplaire et ses prétentions salariales peuvent rendre le dossier plus compliqué que prévu. Son nom est tout de même cité au sein du club, lui qui doit absolument obtenir un temps de jeu pour rester en mesure d’assurer son statut de capitaine des Elephants de Côte d’Ivoire, qui plus est à un an d’une CAN à domicile. Sur les terres de son sélectionneur Jean-Louis Gasset, il pourrait y avoir quelques facilités à trouver un accord.

Ligue 1 C'est réglé : Aguerd s'envole pour West Ham IL Y A 5 HEURES