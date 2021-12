Pourquoi c'est une superbe opportunité

Il est libre

L'occasion fait le larron. Si le PSG s'intéresse à Dembélé, c'est en grande partie par rapport à sa situation contractuelle. Il a l'occasion de récupérer un joueur qui avait coûté 135 millions d'euros au FC Barcelone en 2017 sans avoir à débourser le moindre euro en indemnité de transfert. Le cas de l'ancien Rennais rentre parfaitement dans le cadre de la tendance actuelle du mercato, avec de nombreux joueurs de premier plan qui arrivent en fin de contrat en juin prochain. Compte tenu de son âge (24 ans), cela le rend d'autant plus attractif.

Il a le potentiel

Avec Dembélé, ce n'est pas le talent le problème. Le Français a de l'or dans les pieds et une capacité indéniable à faire des différences sur un terrain. Sa vitesse et ses qualités de dribbleur le rendent particulièrement insaisissable pour les défenses adverses. Sa marge de progression reste importante dans plusieurs domaines, notamment l'efficacité et le repli défensif. Mais Dembélé est encore un joueur jeune. Il a encore le temps de grandir, même s'il ne l'a pas exploité dans cette optique ces dernières années.

Il a le profil

Le PSG ne manque pas de talents en attaque avec Kylian Mbappé, Leo Messi, Neymar, Angel Di Maria ou Mauro Icardi. Mais un profil comme celui de Dembélé lui fait parfois défaut. L'exploitation de la profondeur et l'explosivité de l'attaque parisienne dépendant quasiment exclusivement de Mbappé, un joueur qui arrive lui aussi en fin de contrat et susceptible de quitter le club en juin prochain. Dembélé évolue dans un autre registre que celui de l'ancien Monégasque, et n'a pas du tout le même rendement. Mais il a quelques qualités similaires qui peuvent le rendre complémentaire des autres attaquants parisiens et faire du bien à l'animation offensive du PSG. Ambidextre, Dembélé pourrait qui plus est coller à différents postes sur le front de l'attaque francilienne.

Il a les connexions

D'un certain point de vue, Dembélé ne débarquerait pas dans un environnement défavorable au PSG, au-delà de retrouver la France et une langue qu'il maîtrise beaucoup mieux que l'espagnol. Le Barcelonais retrouverait quelques têtes connues, à commencer par Mbappé (s'il reste) et Presnel Kimpembe, deux autres éléments de l'équipe de France. Mais aussi Lionel Messi, avec qui il a évolué durant quatre saisons au FC Barcelone. Des connexions qui faciliteraient son adaptation dans le club de la capitale.

Lionel Messi et Ousmane Dembele Crédit: Getty Images

Pourquoi c'est une fausse bonne idée

Il n'est pas gratuit

Être libre ne signifie pas être gratuit et Dembélé en est un parfait exemple. Selon la presse espagnole, le clan de l'ancien Rennais exigerait un salaire annuel brut de 40 millions d'euros et une prime à la signature de 20 millions d'euros pour son transfert. Des demandes démesurées par rapport à la situation économique du Barça, mais légitimées par la concurrence sur ce dossier (Juventus, Manchester United, Newcastle, Arsenal, Chelsea, PSG…). Aligner de telles sommes pour le recruter serait d'autant plus risqué que le retour sur investissement est loin d'être garanti.

Il n'est pas fiable

C'est évidemment le gros problème de Dembélé. De ses quatre ans et demi passés au Barça, on retient surtout ses problèmes physiques et beaucoup moins ses performances. Ses statistiques sont loin d'être impressionnantes (30 buts et 23 passes décisives en 126 matches toutes compétitions confondues). Si des chiffres retiennent l'attention, ce sont plutôt ceux qui concernent ses blessures (14 depuis son arrivée en Catalogne) et le nombre de jours durant lesquels il a été indisponible (702 selon le site transfermarkt, soit l'équivalent de quasiment… deux ans). De quoi refroidir n'importe quel prétendant.

Il n'est pas une priorité

Si Dembélé n'a pas un profil inintéressant pour le PSG, il n'apparaît pas comme une priorité pour autant. Dans l'hypothèse d'un départ de Mbappé, et compte tenu de l'incapacité de Mauro Icardi à redevenir le buteur insatiable qu'il était à l'Inter, les dirigeants parisiens ont plutôt intérêt à se tourner vers un profil d'avant-centre pur pour renforcer leur attaque. Au niveau exigé par le club de la capitale, c'est une denrée à la fois très rare, très chère et très convoitée. Erling Haaland en est le meilleur exemple. Paris ne peut pas vraiment se permettre de se placer sur le dossier Dembélé s'il veut se donner toutes les chances d'attirer un élément du calibre du Norvégien.

Il peut se disperser

Dembélé est régulièrement pointé du doigt pour son manque de professionnalisme à Barcelone. Son hygiène de vie est souvent remise en question au moment de justifier ses retards réguliers à l'entraînement et ses nombreuses blessures. Globalement, l'international français ne semble pas toujours suffisamment exigeant envers lui-même pour exploiter son formidable potentiel. Le contexte ne serait pas plus favorable à Paris, au sein d'un club réputé pour laisser beaucoup (trop ?) de liberté à ses joueurs. Dembélé pourrait facilement s'y disperser. Et continuer ainsi à perdre le fil de sa carrière.

