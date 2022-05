La saison 2021-22 est sur le point de s'achever. Et l'exercice 2022-23 va être préparé dans la foulée. Après le samedi 21 mai 2022, soit la 38e et dernière journée du championnat de France, les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 vont préparer le mercato estival. Les formations françaises ne vont pas attendre trop longtemps avant le début des hostilités : La LFP a annoncé que le marché des transferts de cet été allait s'ouvrir le vendredi 10 juin à minuit pour se clôturer le jeudi 1er septembre à 23h.

Ad

La date de clôture du mercato avancée d'une heure

Ligue 1 Le PSG s'envolera au Qatar pour une tournée... pendant les Trophées UNFP IL Y A 2 HEURES

Changement notable par rapport aux précédents mercatos : la date de fin est avancée d'une heure. "Cela va permettre aux clubs de finaliser plus sereinement leurs transferts internationaux sur l'application FIFA TMS (ndlr : où la limite est fixée à minuit)", précise le conseil d'administration de la Ligue de Football professionnel dans un communiqué. Les clubs de L1 auront donc deux mois et demi pour boucler leurs effectifs de la saison 2022-23, dont la première journée a été programmée le week-end du 6 et 7 août.

L'organisation de la Coupe du monde au Qatar, du 21 novembre au 18 décembre, va couper la saison et les équipes du championnat de France auront une trêve jusqu'au 28 décembre avant de jouer pendant les fêtes de fin d'année, sur le modèle du Boxing Day anglais . En revanche, le Mondial qatari n'aura pas d'incidence sur le calendrier du mercato hivernal 2023. Il débutera le dimanche 1er janvier (minuit) pour se terminer le mardi 31 janvier à 23h.

OM, PSG, Ekitike et Crivelli : nos tops et flops du mercato de L1

Mercato d'été 2022

Date de début du mercato : Vendredi 10 juin à minuit

Date de fin du mercato : Jeudi 1er septembre à 23h

Ligue 1 Tchouaméni, Pogba, Fofana : Le PSG serait en quête d'un milieu relayeur IL Y A 8 HEURES