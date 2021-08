Football

MERCATO - Départs versus arrivées en France : "cette année, la L1 n'a pas été appauvrie"

TRANSFERTS - Cette année, la Ligue 1 a gagné du volume et de très bons joueurs, parfois d'exception, ce qui donne une fière allure au championnat de France. Nos journalistes Martin Mosnier et Cyril Morin vous dressent les équipes-types des arrivées et des départs pour que vous puissiez en juger vous-même. (Réalisation: Sébastien Petit / Habillage : Marko Popovic)

00:05:57, il y a 13 minutes