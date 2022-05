Cocktail détonant de précocité et de maturité, Aurélien Tchouaméni (22 ans) s’est ouvert les portes de mastodontes du football européen, après une saison phénoménale, dans la lignée d’une trajectoire éclair et linéaire. Convoité par le Paris Saint-Germain, le natif de Rouen lorgne davantage sur les championnats anglais et espagnol, avec d’un côté, le jeu dynamique et épanouissant de Liverpool, et de l’autre, l’aura et la légende d’un Real Madrid né pour gagner. Dans une interview accordée à CNN Sport, en anglais dans le texte, l’international français (8 sélections, 1 but) a pris le soin de revenir sur une saison qui lui a fait passer un cap, avant de faire le point sur sa prochaine destination.

Auteur de son meilleur exercice en carrière, Aurélien Tchouaméni est animé par une ambition sans faille : "Je suis une personne ambitieuse. Chaque fois que je fais quelque chose, je veux tout simplement gagner, a-t-il confié à CNN Sport. Si je veux être excellent, je dois m'adapter pour trouver des choses qui me permettront de grandir en tant que joueur".

Liga ou Premier League ? J’aime les deux

Invité à commenter les avances du Real Madrid et de Liverpool, l’ancien Bordelais n’a pas voulu faire de jaloux : "J'aime les deux : je peux regarder les matches espagnols et les matches anglais, a-t-il avoué. C'est différent de jouer en Espagne et c'est différent de jouer en Angleterre, mais au final, pour moi, c'est juste une question d'adaptation."

Nul doute que le Français saura s’adapter, lui qui s’est récemment attaché les services d’un chef cuisinier et d’un physiothérapeute personnel dans le but de maximiser son potentiel. Tchouaméni se donne également du temps pour échanger avec un préparateur mental, clé selon le Rouennais pour faire progresser son jeu.

Même s’il n’a pas pu jouer autant qu’il aurait aimé, Cesc Fabregas a aussi eu son importance dans l’éveil du Tricolore. "Quand je suis arrivé ici, ma première idée a été de lui (à Fabregas) poser beaucoup de questions sur ses mouvements, sa façon de donner le ballon, a expliqué Tchouaméni. Pour moi, c'est facile car j'ai à mes côtés l'un des meilleurs milieux de terrain du football, il m'aide beaucoup... J'ai tout ici pour me développer et grandir en tant que joueur."

Face aux critiques, l'importance d'un psychologue

Grandir dans un environnement vérolé par les commentaires critiques sur les réseaux sociaux n'est pas chose aisée. L'intéressé l'admet, les premiers mois sous les projecteurs ont été compliqués à gérer. "Quand j'avais 18 ans et que je faisais un mauvais match, beaucoup de gens disaient que je n'étais pas capable de jouer dans ce championnat, ou que je n'avais pas le niveau, s'est souvenu le Tricolore. Et je me suis dit : 'OK, peut-être qu'ils ont tort, ou peut-être pas'. C'est difficile d'y penser parce que vous êtes très jeune, mais vous devez faire avec. C'est pourquoi je travaille avec [un psychologue du sport] qui me permet de gérer les attentes et de savoir que, quoi qu'ils disent, je continue à faire mon travail." Jusqu'ici, il le fait même très bien.

