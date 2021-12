Les soldes d'hiver vont bientôt commencer du côté du PSG. Selon les informations de L'Equipe du jour, le club de la capitale souhaite en effet dégraisser lors du prochain mercato. L'objectif ? Se séparer de trois ou quatre éléments si possible. Pas vraiment dans une forme étincelante depuis le début de saison, Mauro Icardi pourrait notamment être invité à faire ses valises. Mais uniquement en cas d'une offre jugée "satisfaisante" par les dirigeants parisiens, probablement autour des 50 millions d'euros.

Devenu presque indésirable, Layvin Kurzawa devrait lui aussi quitter Paris. Dans cette optique, le PSG aurait même déjà prévenu le principal intéressé et son entourage selon le quotidien. Courtisé du côté de l'Angleterre, Abdou Diallo serait lui aussi sur le pied de départ. Le discours est un peu plus contrasté pour Colin Dagba, qui pourrait rester jusqu’à la fin de saison. Un prêt du jeune Éric Junior Dina Ebimbe n'est également pas à exclure, notamment pour lui donner du temps de jeu et de l'expérience.

Concernant Sergio Rico, devenu troisième gardien derrière Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, l'ouverture du mercato devrait lui dégager de nouveaux horizons. Même chose pour Rafinha, plus vraiment dans les plans de Mauricio Pochettino.

