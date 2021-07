Un large sourire, un selfie et une story : voilà comment Kylian Mbappé a fêté son retour au Camp des Loges ce jeudi sur Instagram. Visiblement heureux, le champion du monde n'a pas vraiment l'air d'un joueur sur le départ, même s'il n'a toujours pas officiellement communiqué sa décision sur son avenir. Mais plus les jours défilent, et plus son éventuel départ du PSG relève de l'impossible, tant pour le timing que pour les sommes en jeu.

Toutefois, du côté de Madrid, on persiste et signe : Mbappé ne prolongera pas à Paris. C'est du moins ce qu'annonce Marca ce jeudi soir. "Il est arrivé à Paris mais le plan reste le même (...) En réalité, le joueur ne va pas trop forcer car le club connaît sa position, qui continue d'être celle de ne pas renouveler son contrat", rapporte le quotidien madrilène. Sous contrat jusqu'en 2022, l'international français pourrait-il partir libre l'été prochain ?

Une année sous pression ?

"Son idée, c'est de se battre encore avec le PSG, remporter des titres, profiter du moment (...) Mais son souhait reste celui de partir", écrit le média madrilène, qui précise que Mbappé est conscient "qu'il sera sous pression" toute la saison "s'il ne prolonge pas". Pour Paris, ce serait alors quitte ou double : garder et tenter de prolonger son joueur, ou alors le perdre libre de tout contrat s'il reste sur sa position.

"Mbappé a trop voulu être le super héros des Bleus, il l'a payé"

"Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire, c'est que ça avance bien. J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente. C'est Paris, c'est son pays. Il a une mission, pas seulement être joueur de foot mais promouvoir le Championnat de France, son pays et sa capitale", avait annoncé Nasser Al-Khelaïfi début juin.

