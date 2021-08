William Saliba a livré ses premières impressions comme joueur de l'OM. Et il compte bien s'y imposer. Formé à l'ASSE et prêté par Arsenal, le défenseur central de 20 ans, très courtisé sur le marché des transferts, a opté pour l'OM de Sampaoli, dans la continuité de son prêt à Nice la saison dernière. "C'est moi qui ai choisi l'OM, eux (Arsenal) ils préféraient que j'aille en Angleterre, mais moi je savais qu'ici c'était le bon choix, donc j'ai poussé et poussé pour ça", a expliqué le néo-Marseillais en conférence de presse. "J'ai parlé avec Pablo (Longoria) et avec le coach, et j'ai été convaincu, c'était rapide." a-t-il ajouté.

Recruté pour 30 millions d'euros par Arsenal en 2019, sans jamais réussir à s'y imposer, le natif de Bondy (Seine-Saint-Denis) a assuré être "focus à 1000% sur cette saison" avec l'OM, avant de penser à "ce qui se passera l'année prochaine". "Je suis jeune, j'ai 20 ans, je n'ai encore rien prouvé, donc j'ai beaucoup de choses à corriger ou des axes sur lesquels progresser", rappelle l'international espoirs français.

Le président de l'OM Pablo Longoria, tout comme son coach Jorge Sampaoli, ont été conquis par ses performances la saison passée. "William est un joueur avec un potentiel extraordinaire, entre les meilleurs jeunes défenseurs centraux en Europe. C'est vraiment un joueur qui a toutes les caractéristiques du défenseur central moderne" a estimé Longoria. Aligné d'entrée en amical face à Villareal samedi dernier, William Saliba devrait être de nouveau titulaire dimanche pour la première journée de Ligue 1 face à Montpellier.

