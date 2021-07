L'OM n'en finit plus de s'activer durant ce mercato estival. Alors que la DNCG a choisi vendredi de prononcer un "encadrement de la masse salarialeet des indemnités de mutation" de l'Olympique de Marseille, le club phocéen ne lève pas le pied. Ce samedi, l'OM a même officialisé l'arrivée de Leonardo Balerdi. Déjà prêté lors du dernier exercice sur la Canebière par le Borussia Dortmund où il était sous contrat jusqu'en juin 2024, le défenseur argentin de 22 ans va donc rester plus longtemps dans le sud de la France.

Le natif de Villa Mercedes s'est engagé pour cinq saisons à Marseille, où il a convaincu le staff la saison passée lors de ses 25 matches dont 21 en L1. Titulaire à partir du mois de mars, il s'est imposé aux yeux de Jorge Sampaoli, qui va donc encore pouvoir compter sur lui l'année prochaine. Alors que l'option d'achat incluse dans son prêt était de 14 millions d'euros, le montant du transfert serait finalement de 8 millions d'euros. Et c'est déjà la troisième recrue de l'OM après Konrad De La Fuente et Gerson.

Strootman encore prêté

Mais Marseille ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. D'après la presse italienne, le cinquième de Ligue 1 a trouvé un accord avec la Roma pour le gardien de but Pau Lopez et le milieu de terrain offensif Cengiz Ünder. Et selon L'Equipe, le transfert définitif de Pol Lirola est aussi dans les tuyaux. En parallèle et alors que Duje Caleta Car est évoqué pour un départ, Marseille continue d'essayer de réduire sa masse salariale.

Après les départs de Florian Thauvin et Valère Germain, Kevin Strootman a ainsi été officiellement envoyé à Cagliari. Le milieu de terrain néerlandais est prêté jusqu'au 30 juin 2022 avec une option pour une saison – soit jusqu'à la fin de son contrat avec l'OM (en juin 2023). Alors que son salaire important plombait les finances du club au vu de son rendement, l'international batave avait déjà été prêté au Genoa en janvier dernier. L'été marseillais est décidément chargé.

