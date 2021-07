Le Paris Saint-Germain vient de réaliser un nouveau coup retentissant sur le marché des transferts. Après avoir déjà enregistré les arrivées de Georginio Wijnaldum et d'Achraf Hakimi , le club de la capitale a annoncé mercredi la signature de Sergio Ramos. Le légendaire défenseur espagnol de 35 ans s'est engagé pour deux saisons avec le vice-champion de France en titre. Le PSG n'a pas eu le moindre euro à débourser en indemnité de transfert puisque l'ancien capitaine du Real Madrid était libre depuis la fin de son contrat avec la Maison Blanche en juin dernier.

Ramos a quitté le club merengue cet été après en avoir fait le bonheur durant 16 ans. Arrivé du FC Séville en 2004, le joueur de 35 ans a tout gagné durant son passage dans la capitale espagnole : quatre Ligues des champions, cinq titres de champion d'Espagne, deux Coupes d'Espagne, quatre sacres au Mondial des Club et deux Supercoupes d'Europe, ainsi qu'un titre de champion du monde et deux de champion d'Europe avec l'Espagne sur cette période. Il s'est imposé sur la durée comme l'un des tous meilleurs défenseurs du monde.

Quelques inconnues

Ramos et le Real n'étaient pas parvenus à un accord pour poursuivre cette fabuleuse aventure. Le défenseur espagnol n'a pas accepté la proposition de son président Florentino Pérez, qui ne lui offrait qu'un an de contrat avec une baisse de salaire. Emu aux larmes , l'ancien Sévillan avait ainsi fait ses adieux au club merengue le 17 juin dernier dans une conférence de presse où il était accompagné de sa famille. Il a promis de revenir un jour dans la capitale espagnole. Mais en attendant, c'est bien dans celle de la France qu'il va poursuivre sa carrière.

Paris a ainsi mis la main sur une star et un joueur réputé, au-delà de ses grandes qualités de défenseur, pour son leadership et sa capacité à briller dans les grands événements. Mais il y a quand même certaines inconnues. Ramos n'a quasiment pas joué sur la deuxième moitié de la saison passée après avoir enchaîné les pépins physiques, et il lui appartiendra de prouver sa capacité à retrouver son niveau malgré son âge avancé. Son arrivée pose aussi la question du statut de Presnel Kimpembe, qui voit débarquer un concurrent de premier choix pour accompagner Marquinhos en charnière. A moins que le PSG ne passe à un système à trois défenseurs. Avec l'Espagnol, l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino n'a que l'embarras du choix.

Ramos au PSG : une légende à saisir, des réponses à trouver

