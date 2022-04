Le Paris Saint-Germain y croit encore. Si Kylian Mbappé semble promis à un départ au Real Madrid à la fin de son contrat, qui expire en juin prochain, le club de la capitale conserve toujours l'espoir de pouvoir le prolonger. Et c'est dans cette optique que plusieurs réunions ont été programmées avec sa famille, qui se trouve actuellement à Doha (Qatar), pour officiellement quelques jours de vacances.

Et le Real Madrid dans tout ça ? Du côté de l'Espagne, on assure que les Merengues sont tranquilles et convaincus que le Bondynois tiendra sa parole, même si rien n'a été officiellement signé et ratifié. "", avait confié l'intéressé après la victoire face à Lorient début avril. De son côté, RMC Sport indique qu'un rendez-vous est également prévu la semaine prochaine à Madrid entre les parties.