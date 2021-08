La fin du feuilleton ou simplement un nouvel épisode dans le dossier Mbappé ? Envoyé avec insistance du côté du Real Madrid depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé devrait bien évoluer une saison supplémentaire du côté du Paris Saint-Germain. Selon la radio espagnole Cadena SER , l’attaquant français aurait fait savoir à ses plus proches coéquipiers à Paris qu’il avait pris sa décision de poursuivre l’aventure à Paris.

Léonardo, le directeur sportif du club de la capitale, aurait ainsi confirmé l’information devant le vestiaire parisien, pour mettre fin aux rumeurs et clôturer, au moins pour cet été, un dossier qui devrait refaire parler de lui dans les prochains mois.

Les fans de la capitale vont, semble-t-il, pouvoir souffler. Ils auront bien le droit à un trio offensif 5 étoiles où Kylian Mbappé évoluera aux côtés de Neymar et surtout de Lionel Messi, arrivé il y a dix jours au Paris Saint-Germain. Un trio, qui, au moins pour cette saison, devrait faire trembler toutes les défenses du Vieux Continent.

Un problème simplement repoussé ?

Mais les tracas concernant l’avenir de l’attaquant français de 22 ans ne sont pas pour autant terminés pour la direction parisienne. Car si Kylian Mbappé ne quitte pas le PSG avant la fin du mois d’aout et la fermeture du marché des transferts, le club dirigé par Nasser al-Khelaïfi, s’exposera ainsi à voir partir le champion du monde gratuitement l’été prochain. En fin de contrat en juin 2022, Mbappé, qui avait rejoint le PSG en provenance de l’AS Monaco à l’été 2017 contre 145 millions d’euros, rêve toujours de rejoindre le Real Madrid selon le média espagnol.

Et s’il semble avoir fait une croix sur un transfert dès cet été face à l’opposition farouche de ses dirigeants de le voir quitter Paris, il aurait déjà prévu de retenter sa chance dans un an. S’il ne prolonge pas son contrat, il pourra négocier librement dès cet hiver avec le club de son choix.

"On ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre" avait pourtant affirmé en juin dernier le président du PSG. Mais les vérités du jour ne sont pas celles du lendemain et quelques mois après, la donne a changé. Kylian Mbappé a toutes les cartes en main pour décider dans les prochains mois de quoi son avenir sera fait.

