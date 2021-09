Quel club possède l'effectif le plus cher du monde ? Si vous vous posiez la question, vous aurez maintenant la réponse. Le tout grâce à l'Observatoire du football CIES, qui a dévoilé la valeur des effectifs des clubs des cinq grands Championnats européens. Tout en haut, on retrouve Manchester City, qui a dépensé 1,08 milliard d'euros pour construire son équipe. Jack Grealish est notamment arrivé lors du dernier mercato estival pour 118 millions d'euros.

Derrière City, on retrouve... Manchester United. Le voisin mancunien, qui a fait revenir Cristiano Ronaldo, possède un effectif valorisé à 1,023 milliard d'euros. Avec Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi, sans oublier Sergio Ramos, Achraf Hakimi ou encore Gianluigi Donnarumma, le PSG dispose d'un effectif estimé à 939 millions d'euros. Presque le milliard. L'AS Monaco figure à la 20e place (326 millions d'euros), devant Rennes (30e, 216 millions d'euros), l'OL (32e, 206 millions) et l'OM (37e, 173 millions). Le classement complet est à retrouver sur le CIES