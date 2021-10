Le feuilleton n'est pas encore terminé. Disons qu'il est probablement (et simplement) en stand-by. Après un été tumultueux, Kylian Mbappé est actuellement focalisé sur le terrain et les échéances à venir avec le PSG, qu'il souhaitait quitter cet été. Pourtant, en coulisses, la bataille autour de son avenir continue de faire rage. Le champion du monde finira-t-il par prolonger avec Paris ? Ou bien partira-t-il au Real Madrid ?

Un salaire de 50 millions d'euros ?

Probablement conscient que la balance penche actuellement du côté madrilène, le PSG aurait d'ores et déjà trouvé son successeur : Erling Haaland. Selon La Gazzetta dello Sport, l'attaquant du Borussia Dortmund est en effet la priorité parisienne en cas de départ de Mbappé. Au vu des bonnes relations entre Leonardo et Mino Raiola, l'agent du joueur, ce transfert est considéré comme possible par le quotidien italien, qui parle d'une requête de 50 millions d'euros concernant le salaire du joueur. "Et sans parler des commissions", est-il précisé.

Ligue 1 Panache, flair et maturité : comment Lens s'est bâti sur la durée IL Y A 11 HEURES

De plus, le média transalpin rappelle que le buteur norvégien pourrait faire ses valises pour "un montant de 75 millions d'euros", soit le montant de sa clause libératoire. "Le PSG commande dans le dossier Haaland", indique La Gazzetta dello Sport, estimant qu'il s'agit (encore) d'un bras de fer avec le Real Madrid. Mais tout dépendra de Kylian Mbappé. Forcément...

Ligue 1 La "causerie", l'argument-massue d'Aulas pour crédibiliser (ou non) ses entraîneurs IL Y A 11 HEURES