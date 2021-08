Voilà, c’est parti. Alors que les dernières rumeurs laissaient entendre que le Real Madrid n’allait pas passer à l’action avant le lundi 30 août, trois médias importants ont fait état d’une première offre du club espagnol pour le transfert de Kylian Mbappé. Sous les coups de 21h00, Goal Espagne a annoncé en premier l’information en Espagne, avant d’être rejoint par l’émission populaire El Chiringuito, généralement bien informée sur le Real Madrid. En Angleterre, l’information est aussi sortie. Le média Talksport a lui aussi fait son annonce.

En France, Téléfoot et RMC Sport ont également annoncé l’offre du club espagnol qui a confirmé avoir déclenché l’opération. Cette première offre, d’un montant de 160 millions d’euros selon l’émission dominicale de TF1 et El Chiringuito, a été refusée par le club de la capitale. Il y a quelques jours, Nasser al-Khelaifi avait annoncé qu’il n’avait pas encore reçu d’offre pour l’attaquant français, tout en lui mettant un coup de pression lors de la conférence de presse de présentation de Lionel Messi. Selon Marca, le Real est optimiste quant à la réussite de cette opération.

Mbappé n'a toujours pas parlé

Mbappé n'a toujours pas parlé Mutique depuis le début de l’été, alors qu’il avait indiqué lors de l’Euro 2020 qu’il parlerait de son avenir après la compétition, Mbappé n’a jamais fait savoir publiquement sa position quant à son avenir. Signé pour 180 millions d’euros à l’été 2017 (sous forme d’un prêt d’un an avec option d’achat obligatoire), l'international français a déjà entamé la dernière année de son contrat qui se terminé le 30 juin 2022.

Que veut dire cette première offre ? Est-ce une volonté de la part du Real Madrid de montrer son intérêt réel, et donc public, pour le joueur et continuer son travail de sape pour le recruter ? Est-ce juste une première balle, avant d'autres offensives d'ici le 31 août ? Est-ce que Mbappé a annoncé à la direction du Real son envie officielle de venir et donc lancé indirectement l'offensive ? Beaucoup de questions entourent cette première offre. Sortez le popcorn : le grand dossier de cette fin de mercato vient d’être enfin ouvert.

