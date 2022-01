Pas de répit pour Mauricio Pochettino. Alors que le Paris Saint-Germain a enfin exposé ses quelques progrès dans le jeu, le week-end dernier face à Brest, il est encore difficile d'imaginer l'entraîneur argentin poursuivre son aventure au sein du club parisien, à moyen terme. Pour Marca, il n'a d'ailleurs plus aucun doute . Le média espagnol assure que Zinedine Zidane a d'ores et déjà reçu une proposition de la direction du PSG pour succéder à l'ancien coach de Tottenham. Et précise que le vestiaire parisien est convaincu que l'ancien numéro 10 des Bleus sera à la tête de l'équipe la saison prochaine.