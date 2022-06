C'est une drôle de rencontre qui a suscité les plus grands fantasmes. Même si Luis Campos et Massimiliano Allegri se fréquentent depuis des années, le timing de leur rencontre, mardi, à Monaco, a de quoi interroger. En quête d'un entraîneur pour remplacer Mauricio Pochettino, avec qui un accord aurait été trouvé ces dernières heures dans l'optique de son départ , le dirigeant portugais aurait-il ciblé le technicien de la Juve ? Ou alors s'agissait-il d'un simple déjeuner décontextualisé du travail ? La presse italienne a tenté de trouver des réponses ce mercredi, confirmant, au passage, la véracité du cliché.

Pour commencer, faisons un détour du côté de La Gazzetta dello Sport. Dans son édition du jour, le quotidien rose explique que la version officielle de toutes les parties en cause est la suivante : cette rencontre à l'hôtel de Paris, situé dans la Principauté, n'est que le fruit du hasard. Et pourtant, le média transalpin assure que Campos a bel et bien fait une tentative pour convaincre Allegri de devenir l'entraîneur du PSG.

Les contacts entre les deux hommes remonteraient même à plusieurs semaines. "J'ai un engagement avec la Juve qui va au-delà de mon contrat. Je reste à Turin", lui aurait toutefois rétorqué le natif de Livourne, à qui un contrat de trois ans à 12 millions d'euros aurait été proposé. "Malgré quelques tensions sur le mercato, Allegri est convaincu de pouvoir faire décoller le projet coordonné avec Andrea Agnelli", précise la Gazzetta. La chaîne Sky Italia, elle, indique que le technicien était simplement en vacances dans la Principauté, et qu'il est "très ami" avec Campos.

Galtier serait bien en pole

Du côté du Corriere della Sera, un quotidien généraliste très réputé en Italie, on confirme toutefois que le conseiller du football du PSG a bien fait une tentative pour convaincre Max Allegri. En vain. Revenu à la Juve l'an dernier, ce dernier souhaite y rester malgré l'intérêt parisien. Enfin, pour la Repubblica, un autre média très sérieux, Campos souhaitait sonder le terrain pour évaluer la volonté de l'ancien entraîneur de l'AC Milan.

Malgré des désaccords confirmés sur le marché des transferts (le club voudrait lancer des jeunes, alors que lui voudrait des joueurs prêts à gagner tout de suite), Allegri ne compte pas faire faux bond aux Bianconeri. Résultat, les trois médias italiens en profitent pour confirmer que Christophe Galtier est en pole position pour devenir le nouvel entraîneur du PSG.

