C'était attendu et c'est désormais officiel : Mbaye Niang quitte officiellement le Stade Rennais pour rejoindre les Girondins de Bordeaux. L'attaquant, qui arrive en qualité de joker et portera le numéro 23 avec sa nouvelle équipe, a signé un contrat de deux ans, plus une année en option. Auteur de 30 buts et 9 passes décisives avec le SRFC, l'international sénégalais souhaitait tourner la page.

Selon L'Equipe, Niang a ainsi consenti à un gros effort financier, puisque son salaire brut devrait passer de 250.000 à 80.000 euros, avec possibilité de l'augmenter en fonction de ses performances. "Mbaye est un joueur talentueux qui connait bien la L1. C’est un attaquant avec un profil différent qui peut apporter beaucoup à notre équipe tout en donnant davantage de solutions à notre entraîneur. Depuis nos premiers échanges avec lui, on sent un joueur très motivé à l’idée de donner un nouvel élan à sa carrière. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur Mbaye", a de son côté réagi Admar Lopes, directeur technique de Bordeaux.

