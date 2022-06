Lille tient son nouveau boss, celui qui doit lui permettre de retrouver le devant de la scène après une chute spectaculaire qui l'a vu passer, sous les ordres de Jocelyn Gourvennec, du statut de champion de France à la 10e place en fin de saison. Ce dernier mis à la porte, le LOSC avait jeté son dévolu sur Paulo Fonseca et celui-ci a officiellement été nommé ce mercredi. Le Portugais a signé un contrat de deux avec Lille qui sera le 11e club d'une carrière d'entraîneur qui l'a vu écumer le Portugal avant des aventures au Shakhtar Donetsk et à l'AS Rome, qu'il a quittée à l'été 2021.

"C’est avec une grande satisfaction que nous annonçons aujourd’hui l’arrivée de Paulo Fonseca au LOSC, affirme Olivier Létang, le Président lillois dans le communiqué. Son expérience du haut niveau européen, sa philosophie de jeu et son sens du management nous font aborder avec beaucoup d’enthousiasme et d’ambition cette nouvelle collaboration et la prochaine saison." En effet, Fonseca commence à connaître le haut niveau européen puisque si son début de carrière (en 2007 à l'âge de 37) l'a d'abord vu enchaîner les clubs au Portugal, il a mené des clubs comme le FC Porto ou Braga.

La suite fut couronnée de succès au Shakhtar Donetsk, où il a remporté trois titres de champion d'Ukraine (2017, 2018, 2019). Durant ces trois saisons, il a mené une fois le club en huitième de finale de la Ligue des champions. Des résultats qui ont attiré l'oeil de l'AS Rome qui en a fait son entraîneur à l'été 2019. Il n'a pas réussi à qualifier la Louve pour la Ligue des champions et a été remplacé par José Mourinho en 2021. Un an plus tard, il rebondit à Lille. "Devenir le nouvel entraîneur du LOSC est une fierté et un grand honneur pour moi, s'enthousiasme le Portugais. J’ai conscience que d’avoir été choisi pour intégrer ce grand club français, à l’histoire riche et au palmarès impressionnant, me confère aussi une grande responsabilité."

