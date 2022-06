Pour mesurer la côte de popularité d'un joueur, il existe différents moyens. Mais l'un des plus fiables, quand même, reste celui des ventes de son maillot. Milan Skriniar peut donc se rassurer : il fait toujours partie des chouchous des tifosi de l'Inter Milan. Si aucun chiffre officiel n'a été rapporté, le club lombard nous assure que le défenseur slovaque reste l'un des joueurs "les plus populaires" de son effectif. C'est dire la dimension prise par l'ancien défenseur de la Sampdoria (2016-2017) du côté des Nerazzurri en cinq ans. Aujourd'hui, il en est l'un des patrons, sur le terrain comme en dehors. Mais jusqu'à quand ?

Si la réponse à cette question pouvait sembler évidente il y a encore quelques jours, l'intérêt du PSG, révélé par Le Parisien et confirmé par nos confrères transalpins, pourrait venir remettre en cause ce lien fusionnel qui existe entre le défenseur de 27 ans et son club, auquel il est très attaché. Certes habitué à toutes ces rumeurs, Skriniar pourrait toutefois devenir le grand "sacrifié" de ce mercato estival. Si l'intention du club est initialement celle de conserver son numéro 37, que la grande majorité des tifosi imagine comme le capitaine de demain, une offre considérée comme impossible à refuser pourrait tout changer. Du PSG comme de Chelsea, également à l'affût dans ce dossier.

"Jusqu'à hier (mercredi), l'Inter nous a assuré qu'aucune offre en provenance de Paris n'est arrivée, nous confie Luca Taidelli, journaliste à La Gazzetta dello Sport. Mais il pourrait faire partie des joueurs sacrifiés par le club, qui doit terminer son mercato avec un solde positif de 60-70 millions d'euros. Il y a aura certainement un partant entre Lautaro, Bastoni, Skriniar et Barella. Ce sont les joueurs avec la valeur la plus élevée. D'autres départs sont à prévoir, notamment pour pouvoir enregistrer des arrivées".

Quel est son profil ?

Recruté pour environ 35 millions d'euros en juillet 2017, l'international slovaque a récemment confirmé sa volonté de s'inscrire dans la durée à l'Inter. "Devenir une légende de ce club ? J'aimerais faire quelque chose de similaire à Marek Hamsik au Napoli, confiait-il début juin. Mon futur est ici, j'ai un contrat et rien n'a changé. Il y a des rumeurs de mercato tous les six mois, je suis heureux ici." Mais Luis Campos, pas encore officiellement nommé au PSG mais déjà très actif sur le marché, ne compte pas rendre les armes aussi facilement. Le Portugais se serait ainsi déplacé en Lombardie ces derniers jours pour entamer des premières discussions, signe de sa forte volonté de recruter le Slovaque dès cet été. Du côté de l'Inter, on opte pour le silence radio concernant cette information.

A la fois le cœur et les poumons de son équipe, Skriniar est devenu l'un des meilleurs défenseurs du championnat italien au fil des saisons. Outre son caractère affirmé et son leadership naturel, le défenseur est également doté d'un physique (très) imposant dans les duels et d'une bonne lecture du jeu lui permettant de régulièrement anticiper son adversaire direct. Il sait également se montrer dangereux dans la surface adverse, lui qui a inscrit quatre buts cette saison (11 au total en 215 matches avec l'Inter). Avec une moyenne de 6,21 cette saison, il fait partie du top 10 des défenseurs les mieux notés par La Gazzetta dello Sport.

"C'est tout simplement un géant ", écrivait le quotidien après le match face au Real Madrid en septembre dernier, le qualifiant de "tank capable de tout écraser sur son passage". Autre bon point : sa capacité à éviter les blessures. Elles sont quasi inexistantes : 48 matches cette saison, 39 en 2020-2021 (cinq matches manqués en raison du coronavirus) ou encore 42 en 2019-2020. Touché au genou avec la Slovaquie la semaine passée, le robuste Skriniar ne souffre "que" d'un problème musculaire.

Habitué à une défense à trois, mais...

Du côté du système du jeu, ce dernier est capable d'évoluer dans une défense à trois ou à quatre. Pour la première option, soit celle utilisée depuis la saison 2019-2020 avec Antonio Conte et poursuivie par Simone Inzaghi, il est généralement aligné dans l'axe droit aux côtés de ses compères Stefan De Vrij et Alessandro Bastoni. Quant à la deuxième, elle ne concerne plus que sa sélection, puisqu'il faut remonter à l'Inter de Luciano Spalletti (2017-2019) pour la retrouver en club.

Milan Skriniar Crédit: Getty Images

Lors de son passage à la Sampdoria, où il était initialement ignoré par Vincenzo Montella, la venue de Giampaolo et son 4-3-1-2 lui avaient permis de définitivement exploser, notamment dans l'axe droit. S'il venait à arriver au PSG, Skriniar viendrait donc probablement concurrencer Marquinhos, même si sa polyvalence tactique pourrait en bousculer plus d'un. "Il peut couvrir tous les postes en défense, même s'il a l'habitude de jouer à droite. Il est vrai que par rapport à Bastoni, par exemple, il présente cette grande polyvalence en étant toujours très bon", nous confirme Luca Taidelli.

Un contrat pas encore prolongé

Pour ce qui est de sa situation contractuelle, Skriniar est actuellement engagé avec l'Inter jusqu'en 2023. L'intention des deux parties était de prolonger l'aventure jusqu'en 2027, avec revalorisation salariale (de 3,5 à 5 millions) à la clé. "Un accord semblait avoir été trouvé", assure le journaliste. Mais pour l'instant, rien ne s'est toutefois concrétisé pour celui qui est considéré comme l'un des sénateurs du vestiaire, même si la volonté de poursuivre ensemble est bien commune. "L'avenir s'inscrit avec lui", assurait Beppe Marotta, l'administrateur du club lombard, en février. Mais avec un contrat qui expire dans un an, la situation pourrait commencer à se faire pressante, surtout si l'intérêt du PSG se transforme en une proposition concrète.

Élu meilleur joueur slovaque de l'année en mars dernier, et ce pour la troisième fois consécutive, le défenseur s'est un peu plus rapproché de Marek Hamsik (8 victoires) et Martin Skrtel (4 fois), son idole. C'est pour cette raison qu'il porte le numéro 37 sur ses épaules. Sa volonté ? Continuer de le faire sous les couleurs nerazzurre de l'Inter la saison prochaine. Mais le mercato pourrait bien venir faire des siennes...

