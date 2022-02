Sven Botman ne sera plus Lillois la saison prochaine. Ce lundi soir, le défenseur international néerlandais s'est exprimé sans langue de bois sur son avenir. "Ce seront mes derniers mois à Lille", a indiqué l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam au média Ziggo Sport. Sous contrat avec le club nordiste jusqu'en juin 2025, l'élément indispensable de la défense de Jocelyn Gourvennec a été très sollicité cet hiver.

"Je peux confirmer que Newcastle et l'AC Milan ont tous les deux fait des offres concrètes cet hiver. Les deux étaient de bonnes options pour moi. J'étais prêt à franchir cette étape supplémentaire, a confirmé Sven Botman. Je vais continuer à Lille, disputer la Ligue des champions contre Romelu Lukaku (face à Chelsea en huitièmes de final) et affronter Lionel Messi dimanche (en Ligue 1), ce n'est pas mal du tout."

Les Magpies ont même proposé une offre de 35 millions pour Sven Botman en janvier, mais le LOSC l'a refusée. Après avoir laissé filer Jonathan Ikoné à la Fiorentina, le champion de France en titre ne voulait pas s'affaiblir avant la fin de la saison. Et espérerait vendre son défenseur de 22 ans pour plus de 50 millions d'euros cet été comme le révélait le quotidien britannique The Telegraph ces derniers jours.

