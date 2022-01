Ce serait une grosse surprise, et un énorme pari pour les Champions de France. Ce vendredi, L'Equipe a annoncé des contacts établis entre le LOSC et l'entourage d'Hatem Ben Arfa, en vue d'un recrutement de l'international français cet hiver. L'attaquant, sans club depuis la fin de son aventure avec les Girondins de Bordeaux, n'a plus joué le moindre match depuis 250 jours.