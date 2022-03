Ici c'est... Madrid. Dans les prochaines heures, le PSG va s'envoler vers la capitale madrilène, où il disputera son huitième de finale retour de Ligue des champions face au Real mercredi soir. Sauf mauvaise nouvelle de dernière minute, Kylian Mbappé, buteur lors du match aller (1-0) au Parc des Princes, sera de la partie malgré l'inquiétude survenue lundi après un coup reçu au pied . En parallèle, l'avenir du champion du monde, qui pourrait s'inscrire du côté du Bernabeu, continue de faire parler.

Selon les informations de Fabrizio Romano, Paris étudie plusieurs pistes en cas de départ de Mbappé. Et l'une d'entre elles se nomme Marcus Rashford, sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Manchester United mais qui s'interrogerait sur son avenir. "Il n'y a pas eu des contacts récents entre les parties, le joueur veut prendre son temps et y voir plus clair sur le projet de son club", précise toutefois le journaliste italien. D'ailleurs, de l'autre côté des Alpes, on évoque de nouveau la possibilité de voir Sergej Milikovic-Savic rejoindre le PSG dans un futur proche.

Milinkovic-Savic, retour de flamme ?

Après avoir flirté avec le club parisien entre janvier et février 2020, avant que la pandémie ne bloque finalement ce transfert, le milieu de terrain de la Lazio Rome serait encore une option pour Leonardo, qui apprécie toujours autant son profil. "Le PSG n'a jamais cessé de le suivre, écrit La Gazzetta dello Sport dans son édition du jour, excluant une possible rencontre entre les parties pendant l'escapade parisienne du joueur dimanche et lundi. Son voyage à Paris peut être interprété comme un avant-goût de ce qui pourrait l'attendre.L'opération pourrait refaire surface."

Un temps estimée à une centaine de millions d'euros, cette dernière pourrait désormais se situer aux alentours de 70-80 millions d'après le quotidien transalpin. Manchester United serait également à l'affût, notamment en cas de départ de Paul Pogba l'été prochain.

