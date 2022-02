Du jamais vu. Déjà élevée, la masse salariale du PSG pour la saison 2021-2022 explose. Selon les informations de L'Equipe du jour, cette dernière est aujourd'hui estimée à 629 millions d'euros, dont 136 millions de charges. Mais Paris a tenu à réctifier ce chiffre, estimant qu'il se situe plutôt aux alentours de 585 millions d'euros pour l'ensemble de ses salariés (football, judo, hand...).

Au total, et toujours d'après le quotidien, la masse salariale des vingt clubs de Ligue 1 est estimée à 1,73 milliard d'euros. Du côté du PSG, elle ne cesse donc de grimper au fil des années. Les arrivées d'Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma, Sergio Ramos et surtout Messi l'été dernier n'ont rien arrangé. Le septuple Ballon d'Or toucherait par exemple un salaire net de 30 millions d'euros par an, avec une prime de fidélité de 10 millions prévue pour sa deuxième saison, puis éventuellement sa troisième. Voici l'évolution de la masse sariale du PSG au fil des saisons :

2018-2019 : 370 millions d'euros

2019-2020 : 414 mlillions d'euros

2020-2021 : 503 millions d'euros

2021-2022 : entre 585 et 629 millions d'euros

Aux dernières nouvelles, le PSG ne paraît pas menacé, pour l'instant, de sanctions de l'UEFA en raison de ses pertes", précise Alors, le PSG risque-t-il des sanctions de l'UEFA pour l'augmentation constante de sa masse salariale ? "", précise L'Equipe , ces dernières étant estimées à 200 millions d'euros. Pour rappel, le fair-play financier devrait prendre une nouvelle forme dès la saison prochaine, avec plusieurs nouveautés . En France, Paris ne risque rien non plus, puisque QSI, son actionnaire qatarien, est toujours présent pour renflouer les caisses.

