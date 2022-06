C'est désormais officiel, Nayef Aguerd s'est engagé pour une durée de cinq ans avec West Ham, a annoncé le club par un communiqué officiel lundi. L'ex-défenseur du Stade Rennais, qui a passé deux saisons en Bretagne, va connaître son troisième championnats après le Maroc et la France. Les Hammers se sont offert les services de l'international marocain pour 35 millions d'euros, soit la plus grosse vente de l'histoire du Stade Rennais.

"J'étais vraiment excité quand j'ai entendu parler de l'intérêt de West Ham United, a déclaré Nayef Aguerd. Quand j'en ai entendu parler, je savais que je devais aller en Premier League, car c'est le rêve de tout joueur." Quadrilingue (français, anglais, arabe et espagnol), le défenseur ne devrait pas avoir de mal à s'intégrer au championnat d'Outre-Manche.

Samedi déjà, le joueur de 26 ans avait adressé un message d'adieux aux supporters du Stade Rennais ainsi qu'au staff. Au total, Nayef Aguerd a disputé 80 matchs sous le maillot rennais, toutes compétitions confondues (dont la Ligue des champions 2020-2021), et a montré qu'il avait sa place parmi les meillleurs défenseurs centraux de Ligue 1.

C'était facile de choisir de venir à West Ham

Son niveau de jeu cette saison a rapidement attiré les convoitises en Angleterre et le choix du Marocain s'est rapidement fait après la proposition des Hammers. "West Ham est un club historique. J'ai vu quelques-uns de leurs matchs cette année, et j'ai vu les fans et l'atmosphère était fantastique !", s'est-il réjoui. "J'ai parlé avec le manager et il m'a montré qu'il était très intéressé, donc c'était facile de choisir de venir à West Ham."

Une version que confiorlme l'entraîneur de l'équipe londonienne David Moyes : "Je suis ravi d'accueillir Nayef à West Ham United. Nous suivons ses progrès depuis un certain temps et je suis très heureux que nous ayons pu conclure sa signature. Il s'agit d'une excellente addition qui viendra renforcer nos options défensives."

"J'ai été très impressionné par le caractère et l'attitude de Nayef au cours de nos discussions, a tenu à ajouter le technicien. Il a un grand désir de s'améliorer et de réussir, et je suis sûr qu'il s'adaptera très bien à l'environnement que nous avons à Rush Green."

A West Ham, Nayef Aguerd sera en compétition directe avec Craig Dawson, Issa Diop, Angelo Ogbonna et Kurt Zouma, alors même que le club disputera l'Europa League Conference après avoir terminé 7e du dernier championnat d'Angleterre.

