Le mercato de l'OM pourrait bien prendre une nouvelle tournure. Jorge Sampaoli parti , Pablo Longoria n'a pas tardé à régler le problème de l'entraîneur. L'arrivée d'Igor Tudor sur le banc olympien n'est plus qu'une question de temps. Le technicien croate sera accompagné d'un staff de quatre personnes selon les informations de La Provence. Toute la question, c'est de savoir si l'ancien coach de l'Hellas Vérone emmènera aussi des joueurs de Serie A dans ses valises. L'hypothèse n'est pas à exclure, car plusieurs éléments du championnat italien sont déjà annoncés dans le viseur de Marseille.

Ad

Dries Mertens

Ligue 1 Tudor d'accord avec l'OM : ce qu'il faut savoir sur le futur coach de Marseille HIER À 12:42

Le nom de l'attaquant belge circulait déjà du côté de l'OM avant le départ de Sampaoli. La rumeur a été relancée par le Corriere dello Sport avec l'arrivée imminente de Tudor sur la Canebière. Mertens présente notamment l'avantage d'être libre depuis la fin de son contrat avec Naples. Il a aussi une solide expérience en Ligue des champions avec 34 matches disputés, pour 16 buts et 12 passes décisives. Son arrivée répondrait ainsi à un besoin pour Marseille, qualifié pour la C1 et qui manque cruellement d'éléments habitués à disputer cette compétition.

Que donnerait la défense du PSG avec Skriniar ?

Mertens ne serait évidemment pas un renfort pour préparer l'avenir. A 35 ans, l'international belge (105 sélections, 21 buts) arrive au crépuscule de sa carrière. Mais le natif de Leuven a prouvé qu'il en avait encore sous la semelle en inscrivant 11 buts la saison passée en Serie A, sans avoir un statut de titulaire indiscutable. Sa capacité à pouvoir évoluer sur tous les postes du front de l'attaque, et dans une configuration à un ou deux attaquants, offre aussi une flexibilité tactique appréciable pour n'importe quel coach. Ce qui explique aussi pourquoi il est convoité. La Lazio et Valence seraient aussi intéressés.

Giovanni Simeone

Là aussi, c'est un nom qui avait déjà été évoqué à l'OM par le passé. La rumeur d'un intérêt de Marseille pour Giovanni Simeone a été relancée ce dimanche par le site calciomercato.it. Si la source n'est pas forcément réputée pour être la plus fiable, la piste n'en est pas moins sensée. Le fils de Diego a brillé comme jamais sous les ordres de Tudor cette saison avec 17 buts et 6 passes décisives en 36 matches de Serie A cette saison. Le technicien croate n'a jamais manqué l'occasion d'encenser l'attaquant argentin de 26 ans. Il a des raisons de vouloir l'emmener avec lui à Marseille.

Paris peut-il se séparer de Neymar ? "Il est tout simplement hors marché"

Le dossier ne s'annonce pas simple pour autant. L'Hellas Vérone vient de s'attacher les services à titre définitif de Simeone, désormais sous contrat avec le club italien jusqu'en 2026. Il pourrait se montrer exigeant sur le prix d'un éventuel transfert, d'autant plus que l'ancien joueur de Cagliari serait dans le viseur d'autres clubs après cette saison particulièrement aboutie. L'obstacle financier est de taille et Marseille a aussi besoin de se renforcer dans d'autres secteurs. Il ne pourra pas forcément se permettre un investissement très lourd sur l'Argentin, même si son profil a de quoi séduire.

Adrien Tamèze/Ivan Ilic

Outre Simeone, d'autres joueurs de l'Hellas Vérone seraient dans le viseur de l'OM. En particulier deux milieux de terrain, Ivan Ilic et Adrien Tamèze. Le jeune Serbe de 21 ans, définitivement transféré de Manchester City pour 7,5 millions d'euros l'été dernier, s'est imposé comme un titulaire indiscutable dans l'entrejeu depuis deux saisons. Récupérateur efficace et bon passeur, il serait aussi convoité par la Lazio, le FC Séville et l'Atlético. Son nom a également circulé du côté de Lyon et de Borussia. Marseille aurait une concurrence considérable sur ce dossier pour un joueur sous contrat jusqu'en 2026.

Le Barça et Xavi d'un côté, Chelsea et Tuchel de l'autre : que doit faire Dembélé ?

Le cas d'Adrien Tamèze est relativement similaire. L'ancien Niçois sort d'une saison XXL à l'Hellas Vérone, où Tudor en avait fait l'un des hommes de base de son entrejeu. Naples, la Fiorentina, la Lazio, Valence et Villarreal, entre autres, ont été cités parmi les clubs intéressés par le joueur formé à Nancy. A l'instar d'Ilic, Tamèze, sous contrat jusqu'en 2024, a un profil qui ferait certainement du bien à l'entrejeu marseillais, orphelin de Boubacar Kamara. Mais la capacité financière de Marseille à se lancer sur ce genre de pistes pose question.

Matias Vecino

Lui ne joue pas à l'Hellas Vérone, mais Matias Vecino serait suivi par l'OM. Le milieu international uruguayen, âgé de 30 ans, est sans club depuis la fin de son contrat avec l'Inter. Pablo Longoria s'était déjà renseigné à son sujet avant l'annonce du départ de Sampaoli selon Sky Italia, même s'il y a des informations contradictoires à ce sujet. Cette piste pourrait éventuellement être relancée avec l'arrivée de Tudor selon le média El Desmarque. Et confirmer ainsi l'attrait de l'OM pour le marché des joueurs évoluant en Italie.

Grealish à 117 millions d'euros, Phillips à 49 : Pourquoi les Anglais sont-ils surpayés ?

Ligue 1 Lui rêvait de Griezmann : Sampaoli était totalement en décalage à l'OM HIER À 09:23