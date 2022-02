En janvier, l'OM a attiré trois nouvelles recrues : Cédric Bakambu Sead Kolasinac et Samuel Gigot (ndlr : prêté jusqu'à la fin de la saison au Spartak Moscou). Mais le club phocéen était prêt à attirer d'autres joueurs. Selon les informations de L'Equipe , l'Olympique de Marseille a tenté d'attirer Eric Bailly et Nicolas Pépé, actuellement en manque de temps de jeu à Manchester United et Arsenal.

Egalement visé par l'OL, l'ancien Lillois Nicolas Pépé, recruté pour quelque 80 millions d'euros par les Gunners en 2019, a disputé douze matches toutes compétitions confondues cette saison pour deux buts (tous inscrits en Cup) et cinq passes décisives. Alors que la porte est restée close pour une éventuelle expérience de l'ailier international ivoirien à Marseille, l'idée d'un départ d'Arsenal cet été ferait son chemin dans sa réflexion à moins d'une fin de saison tonitruante avec le club londonien.

Pour sa part Éric Bailly, qui a disputé sept rencontres toutes compétitions confondues (dont quatre en Premier League) cette saison, était la priorité de l'OM pour se renforcer en défense centrale en cas de départ de Duje Caleta-Car. Un prêt a été envisagé, mais l'ancien joueur de Villarreal, sous contrat avec les Red Devils jusqu'en juin 2024, n'était pas emballé par l'idée de rejoindre la L1. L'international ivoirien serait plus intéressé par la Série A, où l'AC Milan a également tenté une approche. Sans succès non plus.

