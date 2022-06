Sadio Mané était au centre de toutes les attentions samedi à Dakar. D'abord sur le terrain, où l'attaquant sénégalais a guidé les siens vers une victoire face au Bénin en match de qualification pour la CAN avec un triplé (3-1). Trois buts qui ont permis à l'attaquant de Liverpool de dépasser Henri Camara pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de sa sélection avec 32 réalisations. Il en a été question après la rencontre en conférence de presse. Mais pas seulement. C'est surtout l'avenir de Mané qui agite les conversations.

Après six années riches en succès, l'ancien Messin a laissé entendre qu'il pourrait Liverpool cet été , à un an du terme de son contrat. Mané a de quoi susciter l'excitation les plus grandes écuries, mais un club tient une place particulièrement importante dans son cœur. ", a-t-il plaisanté devant les médias.