Vent de folie sur Paris. Ce samedi, les journaux français et britanniques ont dégainé, sans se mettre d'accord, sur le nom du remplaçant de Mauricio Pochettino, dont l'avenir semble scellé sur le banc du PSG. Deux noms émergent mais un favori se détache si on en croit le Parisien, plutôt bien informé ces derniers mois sur l'avenir du PSG : Christophe Galtier. Dans le même temps, la presse britannique avance le nom de José Mourinho. Le point sur un dossier décisif pour Paris.

Le favori : Christophe Galtier

Ad

Le lien est facile à faire entre Luis Campos, le nouveau conseiller sportif de Nasser al-Khelaïfi, et Christophe Galtier : Lille. C'est ce duo, qui a joué un bien mauvais tour à Paris en lui subtilisant le titre de champion en 2021, qui pourrait prendre en main le destin du PSG. Selon les informations du Parisien, l'actuel entraîneur de Nice est aujourd'hui la priorité de Campos et, donc, le favori à la succession de Mauricio Pochettino. Voilà qui marquerait un vrai tournant dans la stratégie parisienne. Malgré ses trois trophées de meilleur entraîneur de Ligue 1, Galtier n'a ni l'empreinte tactique, ni un parcours européen, ni une carrière de grand joueur qui aurait pu le faire entrer dans le cercle des coaches les plus cotés du marché.

Ligue 1 La signature de Campos au PSG officialisée la semaine prochaine ? IL Y A UN JOUR

De la simplicité et de l'humain : La méthode Galtier décryptée

Mais, si sa première année à Nice reste moyenne, il a réussi à Saint-Etienne et Lille dans des clubs qui n'avaient ni la dimension ni les moyens du PSG. Le Parisien, qui précise qu'une seconde option pour un profil plus jeune est à l'étude, annonce que Galtier est prêt à franchir le pas mais qu'il reste des obstacles à franchir. A commencer par convaincre l'OGC Nice et Ineos qui tiennent particulièrement à leur coach. Excellent communicant, celui qui érige Carlo Ancelotti et Didier Deschamps en modèle absolu tient là l'occasion de sa vie de prendre un main un club dimensionné pour remporter la Ligue des champions. Le pari est osé mais vraiment excitant. "Il n'y a aucun plafond de verre au-dessus de ma tête sinon je le briserais", nous confiait-il en mai. Il aura peut-être l'occasion de le prouver.

L'option venue d'Angleterre : José Mourinho

Là-encore, c'est son lien avec Luis Campos qui fait de José Mourinho une option possible pour le PSG selon le Telegraph . Les deux hommes ont travaillé ensemble au Real Madrid et leur lien est resté très étroit jusqu'ici. Ce n'est pas la première fois que le nom du Special One est associé au PSG. Paris apprécie sa capacité à réussir partout où il passe, lui qui a remporté la première Coupe d'Europe de l'AS Rome cette année.

José Mourinho avec la Conference League, Roma, Getty Images Crédit: Getty Images

Son profil pourrait coller avec le tournant que veut prendre le PSG en apportant plus de rigueur et de fermeté à un effectif qui a trop souvent fait ce qui lui chantait ces dernières années. Une rigidité incarnée par l'arrivée de Campos. Mourinho pourrait être le deuxième étage de cette fusée. Problème, The Special One a d'ores et déjà annoncé qu'il resterait sur le banc de l'AS Rome cet été : "Je reste, il n'y a aucun doute là-dessus, même si certaines rumeurs arrivent... Je veux rester à la Roma." Voilà qui peut d'ores et déjà calmer les ardeurs parisiennes.

Les autres options

Marcelo Gallardo, l'ancien milieu du PSG et de l'AS Monaco, est toujours scruté par les dirigeants du PSG. Mais le technicien de River Plate, annoncé en Ligue 1 chaque été, conserve une longueur de retard. Le quotidien portugais Correio da Manhã révèle qu'Antero Henrique, lui aussi à la manoeuvre dans le dossier du nouveau coach du PSG, apprécie beaucoup Sergio Conceição. Un contact aurait été établi avec l'ancien coach du FC Nantes mais il faudra débourser 10 millions d'euros pour convaincre le FC Porto de le laisser partir.

Ligue 1 "Ce serait bien de faire revenir Benzema maintenant": Lacombe rêve après le retour de Lacazette HIER À 11:20