Absolument pas, a assuré le président de l'Olympique de Marseille, vendredi. On avait dit dès la fin du mercato d'été qu'on avait besoin d'un joueur offensif en plus. On avait dit très tôt qu'on avait besoin de ce type de profil." À l'OM, la signature de Cédric Bakambu a vite semé le doute. L'arrivée d'un attaquant présageant souvent le départ d'un autre, l'hypothèse d'un transfert d'Arkadiusz Milik, dont la situation contractuelle est toujours très floue, a de nouveau pointé le bout de son nez. Mais Pablo Longoria a immédiatement balayé cette éventualité. ", a assuré le président de l'Olympique de Marseille, vendredi.."

Ad

Bakambu n'est donc pas là pour anticiper un besoin, mais bien pour répondre à une nécessité immédiate. Ces dernières semaines, Jorge Sampaoli n'a cessé de souligner le faible nombre de buts inscrits par son équipe, notamment depuis qu'il a mué vers une approche un peu plus pragmatique. Moins dispersé, l'OM est également devenu moins imprévisible qu'en début de saison. "C'est une réalité, avouait l'entraîneur argentin il y a quelques jours. Nous frappons trop peu de l'extérieur de la surface. Et nous frappons trop peu de manière générale."

Ligue 1 56 joueurs de L1 appelés pour la CAN : la liste, club par club 08/01/2022 À 16:05

Bakambu à une place à prendre à gauche

Il peut apporter de la verticalité, du liant dans le jeu et occuper différentes positions", Il sait prendre les espaces, il est très rapide, a complété le coach olympien. Je l'ai vu jouer à différents endroits, généralement avec un autre attaquant, parfois comme avant-centre gauche, parfois comme ailier gauche. C'est quelqu'un qui se déplace très bien et cette qualité nous donnera plus d'options pour réussir à marquer plus de buts." L'international congolais n'est pas franchement un sniper, ni même un grand buteur, mais il a des qualités différentes de tous les autres attaquants à disposition de Sampaoli. "", a analysé Longoria . ", a complété le coach olympien.."

Tacle appuyé à Juninho, Bosz fragilisé et manque de classe : Mais à quoi joue Aulas ?

Dans un premier temps, ou plutôt dans un second puisqu'il devra d'abord retrouver du rythme après avoir passé plusieurs semaines sans jouer, l'ancien Sochalien devrait postuler sur le côté gauche, où personne ne s'est imposé. Après un début de saison prometteur, Konrad de la Fuente s'est montré plus dangereux en sortie de banc. Luis Henrique, testé à plusieurs reprises et notamment à Bordeaux la semaine dernière, a souvent manqué de mordant. Et Bamba Dieng, actuellement à la CAN, est plus à l'aise dans l'axe. "Je suis un attaquant rapide, qui aime la profondeur, la verticalité", a précisé le joueur vendredi.

Capable d'inscrire une dizaine de buts par saison depuis qu'il a quitté la Ligue 1 - Il en avait même marqué 19 en 23 matches lors de son premier exercice en Chine - l'ancien joueur de Villarreal pourrait ainsi atténuer le déséquilibre entre l'aile droite, où Cengiz Ünder est devenu l'un des joueurs les plus dangereux de l'OM, et l'aile gauche. À moins que l'ancien sélectionneur argentin ne bouleverse une nouvelle fois son dispositif tactique pour l'associer à Milik, efficace en Coupe mais moins en réussite en championnat (1 but).

Quelle entente avec Milik ?

"Ce sera lié à leur complémentarité, a précisé Sampaoli. Avec trois attaquants, la pointe a plus de liberté. À deux, il arrive qu'ils s'émulent ou qu'ils se neutralisent. Ça peut donner quelque chose de négatif s'il n'y a pas d'échanges et de connexions entre eux, s'ils jouent les mêmes ballons. Il va falloir qu'on travaille à l'entraînement pour voir si nous avons la possibilité de jouer avec deux attaquants associés, ou que l'un joue ailier et l'autre avant-centre. Tout part de la relation entre les joueurs. Ça dépend d'eux, pas de moi."

"Messi ? C’est comme si la Joconde était au grenier et qu’on la sortait pour les grandes occasions"

Visiblement, Bakambu a compris le message : "Je suis là pour aider l'équipe, j'arrive en toute modestie", a-t-il répondu. En équipes de France de jeune, à Bursaspor ou à Villarreal, l'international congolais s'est adapté. Et cohabiter avec un attaquant d'envergure internationale, il l'a déjà fait. En Espagne, il avait notamment côtoyé Roberto Soldado, buteur formé au Real Madrid mais également passé par Valence et Tottenham et sélectionné à plusieurs reprises avec la Roja. Dans le jeu, d'ailleurs, il ressemblait beaucoup à Arek Milik.

Ligue 1 "Si je dis ce que j’ai sur le cœur, je risque de grands problèmes" : émotions multiples à Bordeaux 07/01/2022 À 23:31